Un atentado suicida en el barrio diplomático de Kabul dejó 80 muertos y 350 heridos

Al menos 80 muertos y 350 heridos dejó hoy un atentado ejecutado con un coche bomba en el área diplomática de Kabul, una zona de alta seguridad cerca del Palacio Presidencial, donde están emplazadas, entre otras, las embajadas de Turquía, Alemania y Japón, además de varios edificios gubernamentales.

El ataque, que ningún grupo armado reivindicó hasta ahora, se produjo alrededor de las 08:25 (00:55, hora en Argentina), en el Distrito Policial 10, cerca de la plaza Zanbaq en el área muy protegida de la capital afgana, informó en su cuenta oficial de Twitter el portavoz del Ministerio de Interior, Najib Danish.



La cifra de víctimas responde al último recuento del ministerio de Salud Pública afgano y fue confirmada por el portavoz del organismo, Ismail Kausi, citado por EFE.



Al menos dos periodistas de medios afganos e internacionales se encuentran entre las 80 víctimas mortales y otros 6 forman parte de los heridos, informó hoy la cadena pública británica BBC que confirmó en un comunicado la muerte de uno de sus conductores, identificado como Mohamed Nazir, quien en el momento del ataque transportaba a varios colegas hacia la oficina del medio en la capital afgana.



El canal afgano ToloTV perdió a un empleado especializado en tecnologías de la información, al que identificó como Aziz Navin en su cuenta oficial de Twitter.



"Además, cuatro periodistas de la BBC resultaron heridos y fueron tratados en el hospital. No se cree que sus heridas supongan un peligro para sus vidas", detalló el departamento de prensa de la cadena en la nota.



El representante de la Policía, Basir Mujahid, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo utilizado como bomba, un pequeño camión del servicio de alcantarillado, fue cargado de explosivos y detonado en una zona de gran concurrencia de tráfico.



Alrededor de treinta vehículos que circulaban por el lugar sufrieron importantes daños por el impacto de la explosión, al igual que viviendas y construcciones aledañas, según las fuentes policiales.



"El objetivo no está aún claro, pero fue cerca de la Embajada de Alemania", indicó Mujahid, al señalar que la zona está acordonada y continúan las investigaciones.



Los talibanes -sobre quienes apuntaban todas las hipótesis del ataque- negaron su participación y manifestaron su condena a los ataques contra la población civil.



"La explosión no tiene nada que ver con los mujahidines", indicaron los talibanes en un comunicado difundido por su portavoz Zabihulla Mujahid, al asegurar que los miembros de ese grupo insurgente nunca están autorizados a llevar ataques como este "sin ningún objetivo".



"El Emirato Islámico (como se denominan los talibanes) condena los ataques llevados a cabo contra civiles y en los que los civiles sufren bajas sin un objetivo claro", señalaron.



También en marzo pasado, los talibanes negaron haber sido los autores de un ataque al hospital militar de Kabul, en un comunicado en el que reiteraron que condenan ese tipo de “operaciones indiscriminadas que causan víctimas civiles”.



La potente explosión, hoy, que se escuchó en varias zonas de la ciudad, sucedió en pleno mes de Ramadán, la época más sagrada del año para los musulmanes, cuando los pecados son perdonados como si estuvieran quemados.



El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, pidió la semana pasada a todos los grupos insurgentes que respetaran la celebración del mes sagrado y detuvieran sus acciones armadas.



A pesar del pedido, el domingo los talibanes ejecutaron un atentado con coche bomba en una parada de micros en Khost que causó 13 muertos y 8 heridos, en su mayoría militares.



Aunque los dos últimos ataques de envergadura con bomba en Kabul, ocurridos también en el área diplomática, fueron reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).