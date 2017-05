Massa y Stolbizer presentan su acuerdo electoral con un acto en Tortuguitas

El diputado y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y su par del GEN, Margarita Stolbizer, presentarán mañana la alianza electoral en la provincia de Buenos Aires con un "novedoso acto" en el partido de Malvinas Argentinas, en el que "el público va a tener una participación importante".

El evento se realizará a partir de las 18 en el Estadio DirecTV Arena, ubicado en la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.



Fuentes del Frente Renovador indicaron a esta agencia que el acto va a estar centrado en "presentar las diferentes propuestas del espacio" y en "presentar la identidad" del acuerdo electoral.



"No va a ser nada marketinero. El marketing se lo dejamos al gobierno que tiene que vender algo que no hay. No vamos a hablar de alianza, frente ni coalición. Van a escuchar hablar de un espacio", enfatizaron.



En tanto, las mismas fuentes indicaron que el espacio que integrarán Massa y Stolbizer será "muy plural y con corazón peronista".



Respecto al acto de mañana, precisaron que se tratará de un "novedoso acto" en el que "la presentación del espacio estará centrada en el programa económico", y detallaron: "No va a ser un típico acto en el que hablan los referentes y la gente aplaude. El público va a tener una participación importante".



De esta manera, el tigrense y la referente del GEN centrarán el evento en la presentación del Programa Económico Urgente para la Argentina del Trabajo, un "conjunto de propuestas con eje en lo económico", entre las que se incluye el programa Bajemos los Precios, el cual presentaron el pasado 28 de abril en una conferencia de prensa conjunta.



La iniciativa propone eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 11 productos de la canasta básica familiar además de generar acuerdos con las principales cadenas de supermercados y aplicar un régimen de monitoreo y control de precios de la canasta básica.



En ese marco, el movimiento Libres del Sur se sumará el próximo 4 de junio a la alianza electoral que mantendrán Massa y Stolbizer, por lo que mañana el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos, y la diputada nacional Victoria Donda participarán del acto en Tortuguitas.



Así lo indicó el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos, quien precisó: "El próximo 4 de junio vamos a realizar un acto con Sergio Massa para formalizar nuestra incorporación al espacio. La idea es que sea un acto masivo en el conurbano, con más de 20 mil personas".