San Isidro lanza el portal Datos Abiertos

A partir de hoy, el Municipio de San Isidro inaugura el portal Datos Abiertos ( datos.sanisidro.gob.ar): una web desde donde se podrá acceder a información del gobierno municipal.



Este portal tiene una versión beta online con más de 30 datasets (conjunto de datos). Esta iniciativa posiciona a San Isidro entre los principales municipios del país, a la hora de informar sobre aspectos relevantes de la gestión.



Desde la Secretaría de Modernización, responsable de la iniciativa, comunicaron que en Datos Abiertos se puede encontrar información sobre: agenda cultural, presupuestos aprobados y devengado desde el año 2012, estadísticas de seguridad, porcentajes de empleados por área, registros de obras en el partido, la localización de los hospitales públicos y privados o, por ejemplo, el listado de todos los transportes escolares con patente y titular habilitados en el Municipio. Con el correr de los días se irán sumando más datos al portal.



Esta herramienta servirá para generar mejores vínculos con los vecinos y a su vez contribuir en mejoras respecto a la calidad de los equipos de trabajo, de los servicios prestados, y en el proceso de toma de decisiones.



“Estas herramientas no sólo contribuyen a la transparencia de la gestión, sino que les permiten a los vecinos conocerla más. Fue uno de los primeros pedidos que le hice al actual secretario del área, Eduardo García Beaumont”, afirmó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.



“No es posible administrar ni conocer aquello que no se mide, por eso un gobierno abierto no sólo rinde cuentas, sino que trabaja en forma transversal para mejorar la calidad de vida. Queremos ir hacia una administración más ágil, que simplifique la vida de todos los vecinos y revalorizar el rol del servidor público”, dijo Eduardo García Beaumont, secretario de Modernización de San Isidro.



Y agregó: “El Portal Nacional de Datos Públicos fue una de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal y constituye una iniciativa de transparencia y Gobierno Abierto en todo el país que nuestro intendente supo adoptar e implementar”.