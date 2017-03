10/03/2017 - 16:46 | Política / Katopodis en la Audiencia Pública por el Gas: “Estamos peor que el año pasado, la economía no arrancó, hay más desempleo y pobreza” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, fue uno de los expositores en la Audiencia Pública por la tarifa del servicio de gas, que se desarrolla desde temprano en el Teatro de la Ribera.

Durante su presentación, Katopodis señaló: “Venimos a reclamarle al gobierno que cumpla con su rol de Estado, un Estado presente que debe estar del lado de los más débiles, de los trabajadores, de las PyMEs y no defendiendo los intereses de las empresas prestadoras de servicios públicos”.



“Estamos peor que el año pasado, la economía no arrancó, el consumo cayó y hay más desempleo y pobreza. El gobierno nacional es el único responsable de esta situación, ya no hay excusas ni culpas de la gestión anterior”, continuó el Jefe Comunal.



El intendente también participó de las anteriores Audiencias Públicas por las tarifas de Gas y de Luz, representando las preocupaciones de los ciudadanos de San Martín. Además, Katopodis viene acompañando el reclamo de los vecinos, clubes y PyMEs frente al aumento de los servicios públicos con la presentación de medidas judiciales.



En este sentido, en febrero el Municipio de San Martín multó con 1 millón de pesos a la empresa EDENOR por incumplir la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa al Consumidor y la Provincial N° 13.133 del Consumidor, perjudicando a clubes de la ciudad.



“El gobierno debe acompañar y cuidar a las PyMEs, comercios, entidades sociales y sectores más vulnerables, en vez de castigarlos. La gente no votó estos aumentos desmedidos, ni eligió financiar a las grandes empresas”, cerró Katopodis. Volver