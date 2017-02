Solá: “La explicación del ministro Aguad ha sido extremadamente pobre”

El diputado Felipe Solá manifestó su malestar luego de la exposición del ministro de Comunicaciones en el Congreso de la Nación. “No creo el cuento sencillo que nos han hecho”, indicó.



Luego de la presentación del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad en el Congreso de la Nación, por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá expresó: “La explicación del ministro Aguad ha sido extremadamente pobre. No creo el cuento sencillo que nos han hecho”.



Y agregó: “No se trata de un tema de cifras, no estamos discutiendo solo eso. Estamos discutiendo formas de moverse y operar cuando se tiene que negociar con una empresa de la familia del Presidente de la Nación. El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad vino al Congreso para justificar la tapadera de un acuerdo escandaloso entre el Estado y el Correo Argentino”.



Durante el uso de la palabra el ex gobernador enumero uno por uno los conflictos de intereses que se manifiestan en el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado Nacional, entre ellos el ocultamiento a la Justicia y a la Procuración General del Tesoro de la contrademanda que le estaba iniciando la firma mientas negociaba el pago de la deuda y resaltó: “Dejaron huellas que aumentan las sospechas de irregularidades”.



