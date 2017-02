Julio Zamora: “Fuimos el primer municipio en encarar la seguridad con un sistema integral”

El intendente Julio Zamora presentó en la ciudad de Mar del Plata el modelo Tigre de seguridad ciudadana, cuyo ejes centrales son la prevención en seguridad y las políticas públicas de inversión tecnológica, descentralización y participación, acciones simultáneas que permitieron una significativa baja del índice delictivo en el distrito en los últimos años.



El Espacio Clarín fue el escenario para brindar al público presente una amplia exposición en la que el jefe comunal de Tigre, acompañado por Diego Santillán, ex Secretario de Protección Ciudadana del Partido, y la presencia del diputado nacional Sergio Massa, detalló el progreso obtenido en el sistema de protección ciudadana, cuyo modelo fue replicado en otros distritos de la Argentina.



Al llegar al lugar, como paso previo a su disertación, el intendente compartió un momento con el artista marplatense Horacio Olivera, con quien pintó y firmó una obra con temática de paisaje típico del Delta de Tigre.



Luego, apoyado en imágenes y videos ejemplificadores de las tareas preventivas Zamora afirmó: "Fuimos el primer municipio en encarar la seguridad con un sistema integral. Es para nosotros una política de estado desde el año 2007. Ser una ciudad segura nos ha posibilitado no solo disminuir los índices de criminalidad y de siniestros, sino que también ha tenido un fuerte impacto en otros aspectos como la economía. Muchos otros municipios lo replican"



Zamora señaló que el distrito dispone de 1500 cámaras de seguridad, cien nuevos móviles policiales, fiscalías descentralizadas, 30 mil vecinos conectados a los botones de alerta domiciliario -emiten una señal silenciosa que los conecta a la policía- y drones.



El jefe comunal describió lanueva plataforma Alerta Tigre Global, que se presentó este jueves, como "una herramienta que agiliza la capacidad de respuesta ante hecho delictivos o siniestros", unificando la información. El sistema busca optimizar el acceso a la información de los operadores, logrando que todas las alertas enviadas por los vecinos sean recibidas en un mismo lugar, para poder dar en tiempo real un diagnóstico de cada caso y derivarlo a Bomberos, Defensa Civil o agentes externos según la necesidad, con asistencia durante las 24 horas. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de eventos o situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, como el Centro de Operaciones Tigre (COT), Defensa Civil, bomberos y Servicios de Emergencias Tigre (SET).



Zamora subrayó que hoy Tigre es una de las ciudades de la Argentina con mayor proyección de inversiones, gracias a las políticas públicas y privadas que han favorecido fuertemente los emprendimientos productivos y turísticos. "Nada de esto hubiera sido posible si no fuéramos una ciudad segura, que tiene como objetivo principal el cuidado de sus habitantes" concluyó Zamora, en un predio colmado en su capacidad.



A su turno, Santillán, especialista en políticas de seguridad, mencionó tres ejes fundamentales que hicieron posible un sistema de protección ciudadana que baje los índice de delitos: "El uso de la tecnología, la descentralización en la gestión y la participación ciudadana de los vecinos".



"La participación es directamente proporcional a la capacidad del Estado de dar respuesta. La inseguridad no la resuelve un intendente, un gobernador o presidente, lo hace una comunidad decidida a enfrentar el delito, pero hay que brindarles las herramientas como lo hicimos en Tigre" afirmó Santillán.



Tras el cierre de la disertación, Zamora saludó junto a Massa y Santillán a los turistas, vecinos marplanteses y visitantes del lugar que se acercaron al Espacio Clarín para dicho evento.