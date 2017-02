San Fernando completó su Programa de controles de salud en las Colonias

Poniendo el acento en prevención y la detección temprana de patologías en niños de 8 y 9 años, el Municipio realizó controles sanitarios de odontología, oftalmología, pediatría, nutrición y enfermería en las Colonias de Verano.

En las instalaciones del Polideportivo N° 5, tuvo lugar una de los últimos operativos de controles sanitarios a chicos de las Colonias de Verano, que organizó el Municipio de San Fernando. La Secretaria de Salud y Medio Ambiente, Alicia Aparicio, explicó: “Hicimos controles a un grupo etario de 8 y 9 años; es la primera vez que lo hacemos. Con el programa PROSANE se los realizamos a nenes de 6 años. Abarcamos tanto las escuelas del Estado como algunas que reciben subsidio. En este programa trabajamos durante todo el año, y en el verano decidimos dirigirlo a este grupo etario. Este es el último polideportivo que hacemos; ya hicimos todos en esta edad”.



“El programa abarca el control de alrededor de 1000 nenes, a los que les hacemos 5 controles. Estamos felices, porque llegamos a la cantidad propuesta, y a fines de febrero completaremos el programa. Estimamos entre 4500 y 5000 consultas”, agregó Aparicio, quien destacó que es un buen trabajo que apunta a la prevención y promoción de la salud, que es lo que siempre pide el Intendente Andreotti”.



“El Estado protege y cuida la salud, la familia, que tomen el hábito de cuidarse y hacerse los controles. Y también hacemos derivaciones. En los casos de los nenes que van al CEIM, nosotros los llevamos. Y para los que vienen de otros colegios, le damos la orden a los papás para que vayan a la derivación ya sea porque necesiten lentes o un control odontológico exhaustivo si tienen caries; y lo mismo para el control médico y las vacunas”.



Y destacó: “Tenemos el móvil odontológico que está totalmente equipado, como también los dos consultorios móviles. Esto nos permite brindar al vecino una buena atención mediante estos programas y seguimientos en terreno”.



Acompañaron a la Secretaria Aparicio, el Director de Administración de Centros de Atención Primaria, Marcelo Campos, y la Directora de Deportes, Ana Aused.



Asimismo, la odontóloga Virginia Romer Bruno, explicó: “En las colonias, se tomaron pacientes no comprendidos en el programa que se hace durante el año. Es un control de salud muy completo, donde intervienen varias áreas. Son chicos que quizá no concurren a controles habituales, y lo hacen recién cuando ya la enfermedad está avanzada. La idea de esto es la detección temprana de patologías para poder intervenir en la prevención lo más posible; para que si hay patología, y enfermedad que no se pudo prevenir, que sea en el menor grado posible”.



En tanto, la oftalmóloga, Dra. Romina Arias, destacó: “Pasamos por todos los polideportivos realizando controles a los nenes que vienen a la colonia de pediatría, oftalmología, nutrición y enfermería como método de ‘screening' para buscar patologías que puedan tener, y encontrarlas a tiempo para poder tratarlas”.