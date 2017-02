Comenzaron los trabajos para crear un parque público puerto de San Isidro

El intendente Gustavo Posse supervisó la primera etapa de tareas que consisten en la limpieza del lugar, mantenimiento del arbolado e incorporación de luminarias.



Tras décadas de abandono del Puerto de San Isidro por parte de gobiernos provinciales anteriores comenzó a escribirse una nueva historia que cristalizará el sueño de un Parque Público con espacios de encuentro, paseos por el borde costero, ciclovías y sendas aeróbicas, sectores de esparcimiento para niños y espacios para actividades deportivas y culturales, entre otras propuestas.



“El Puerto cerrará de noche y abrirá de día. Será un lugar de paseo con muchas propuestas recreativas y saludables para los vecinos”, resumió el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, tras presenciar los trabajos de limpieza, arbolado e iluminación en este predio provincial de casi siete hectáreas que, recientemente, la Provincia de Buenos Aires transfirió al Municipio para que lo administre.



El subsecretario de Planeamiento Urbano, Diego Augusto, precisó: “Ya empezamos con raleos de la forestación que estaba descuidada. También, vamos a demoler estructuras de hormigón que obstaculizan el recorrido y están en riesgo de desmoronarse”.



También, se comenzó con la renovación de la iluminación de la zona, a través de la colocación de más de la mitad de las 20 luminarias que se instalarán en el espacio.



“En un lugar como este puerto, de unos 70 mil metros cuadrados, que estuvo tanto tiempo abandonado es un milagro que sólo haya unas 20 familias viviendo. Si no fuera por el patrullaje municipal esto se hubiera convertido en un asentamiento”, contextualizó el intendente, quien agregó que se está dialogando cada caso en particular por el tema de la cuestión habitacional y la reubicación de esas personas.



“Celebro este convenio con la Provincia para un desarrollo conjunto. Se terminó la historia de aquellos gobiernos provinciales que no hacían ni dejaban hacer. Estamos muy agradecidos a la gobernadora María Eugenia Vidal por el parque público del puerto que se viene”, concluyó Posse.