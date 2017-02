Desde Ministerio de Educación confirman el inicio de obra en escuelas de San Fernando

Manuel Vidal, Subsecretario de Gestión Territorial de Educación Provincia de Buenos Aires y Daniela Nipoti, Jefa de Gabinete de la Subsecretaría y representante de San Fernando, aseguran que "la Provincia está trabajando en las escuelas de San Fernando para garantizar el normal inicio de clases y que se encuentran en diálogo permanente con la comunidad escolar sanfernandina".

Desde la provincia aseguran que “los esfuerzos se multiplican al acercarse el ciclo lectivo escolar y es por eso que, tras la aprobación de los balances de presupuesto por parte de Nación han comenzado las obras en las escuelas EPB Nº 5, ESB Nº 19 y ET Nº 3 donde se adelantó, además, que se colocarán aulas móviles para garantizar el inicio de clases.



Manuel Vidal, sostuvo que “Desde que iniciamos la gestión estamos constantemente trabajando para garantizar, no sólo la continuidad escolar a los chicos, sino también para ir mejorando las condiciones edilicias de las instituciones, para que puedan estudiar en las mejores condiciones como corresponde. Tanto para la Gobernadora como para el Ministro, Alejandro Finocchiaro, la educación es una prioridad y todo nuestro equipo trabaja en ese sentido”. Respecto de la relación provincia-municipio, el funcionario afirmó que: “En cada una de las áreas nuestro esfuerzo está puesto en generar un ida y vuelta constante entre la Provincia y los Municipios, Nosotros proponemos dialogar con los distritos y planificar en conjunto mejoras para toda la comunidad. Nuestra prioridad son los vecinos, no las banderas políticas así que vamos a seguir en este camino, tendiendo todos los puentes necesarios. Durante 2016, la Provincia coparticipó fondos por los cuales San Fernando recibió 33 millones de pesos como fondo de financiamiento educativo para la reparación y puesta en valor de las escuelas; creemos que el esfuerzo debe ser compartido y se debe dar prioridad a las escuelas que más lo necesitan para utilizar el presupuesto.”



A partir de la necesidad de obras en las escuelas, la Provincia licitó aulas móviles como método provisorio hasta finalizar las mejoras, y se encuentra en diálogo con la comunidad educativa para la mejor ubicación de las mismas a fin de garantizar todos los servicios necesarios. “Estas aulas son la solución para iniciar las clases en tiempo y forma, mientras se avanza con la finalización de las obras. Se estima para éste año que San Fernando recibirá fondo educativo por más de 43 millones de pesos; esto significa un incremento del 30% con respecto al año pasado. Necesitamos articular esfuerzos y encarar desde Provincia y el Municipio mejoras y acondicionamientos en los establecimientos que más lo necesitan” agregó Daniela Nipoti.