Vuelve el semáforo de la AFIP para controlar equipaje en aeropuertos internacionales

La AFIP volverá a implementar desde mañana el sistema selectivo de control de equipaje o “semáforo” en los aeropuertos internacionales con el objetivo de agilizar el ingreso de pasajeros, una operatoria que se había dejado de aplicar en 2010.

En una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo señaló que se pondrán en marcha “nuevos controles inteligentes con el fin de optimizar la aplicación de la normativa aduanera” y “agilizar la atención a los pasajeros”.



Además de completar el tradicional formulario entregado por las líneas áreas antes del arribo, el pasajero luego deberá consignar si tiene o no bienes adquiridos en el exterior y si exceden la franquicia y, a partir de lo elegido, pasará a la próxima instancia.



En caso de tocarle semáforo rojo, se le revisará en el equipaje, mientras que si es verde, el pasajero entrará sin revisión.



Así, quienes tengan bienes para declarar que excedan la franquicia de 300 dólares por persona, deberán dirigirse a la vía identificada como “tiene para declarar” en la cual el servicio aduanero verificará los bienes.



Aquellos que no tengan bienes para declarar o que no excedan la franquicia, deberán dirigirse a la vía identificada como “No tiene para declarar”.



Los pasajeros que no posean objetos para declarar deberán pasar por la salida, lugar en el cual se realizará un control “selectivo” mediante el denominado “semáforo”, que determinará si el equipaje será revisado o no.



Si se prende una luz verde, el pasajero tendrá que entregar la declaración jurada para luego retirarse, mientras que si se enciende la roja, el personal de Aduana revisará de forma “no intrusiva” el equipaje.



De ese modo, cambiará el sistema vigente hasta el momento, mediante el cual todas las personas debían hacer una misma fila para luego pasar por los controles aduaneros.



La AFIP aclaró que “para todos los casos, el personal afectado al control aduanero podrá ordenar la verificación física de los viajeros y sus equipajes, en función de los perfiles de riesgo elaborados por la Subdirección General de Control Aduanero, de lo visualizado en el scanner o cuando los mismos resultaren sospechosos”.



“En el supuesto que el viajero manifieste que espera equipaje no acompañado, el pasaporte será intervenido por el servicio aduanero. De no resultar necesaria la presentación del mismo, la manifestación referida al equipaje deberá realizarse por escrito”, indicó.



Si se llega a constatar que el viajero posee bienes adquiridos en el exterior que exceden la franquicia sin declarar en los formularios, el servicio aduanero procederá a labrar un acta, secuestrar dichos bienes e iniciar la denuncia pertinente, advirtió el ente recaudador.