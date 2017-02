Pymes bonaerenses aseguran que el impacto del tarifazo eléctrico será trasladado a precios

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), expresaron hoy su “preocupación” por el tarifazo eléctrico, y anticiparon que el impacto del aumento será trasladado a precios.

Ambas entidades sostuvieron que “se debe aceptar que existe un atraso tarifario, pero creemos que la gradualidad en su aplicación debe ser una realidad que evite inequidades manifiestas”.



“El solo anuncio de nuevos aumentos en los servicios provoca en la población en general, y en especial en las pequeñas y medianas empresas, un temor grave de que una vez más el error del apresuramiento sea el fundamento de los mismos”, reconocieron.



En un comunicado, FEBA y ADIBA coincidieron en que “los porcentajes que se anunciaron no solo provocan temor, sino una situación no deseada, que será el traslado del impacto de los mismos a los precios, profundizando de esta manera una retracción aún mayor que acelera un mercado recesivo alarmante”.



“Estos aumentos que van del 61% al 148%, representan un impacto en los costos del comercio y la industria que terminarán trasladándose a los precios, con lo que ello significa ante un consumo en situación crítica, una disminución del poder adquisitivo de la población y una consecuente recesión”, explicaron.



Por este motivo, FEBA y ADIBA afirmaron que “para las empresas no pueden tratarse estos aumentos de manera individual, sino teniendo en cuenta todo el contexto y sus impactos ya anunciados”.



Por tal motivo, solicitaron al Gobierno “la máxima mesura en este tipo de medidas, ya que estos aumentos se suman a otros que en estos momentos impactan en el comercio y la industria, como el incremento de impuestos y tasas provinciales y locales, prepagas, servicios de agua y gas, patentes, combustibles o peajes”.