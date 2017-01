29/01/2017 - 11:46 | Zonales / San Fernando Miles de vecinos disfrutaron del show de “La Sole” Pastorutti en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes En las instalaciones del Parque Náutico, muchísimas familias participaron del festival cultural organizado en conjunto entre el Municipio y la Prov. de Bs. As., con su exitoso programa “AcercArte”, donde los vecinos disfrutaron de diversas actividades. ver video El Municipio de San Fernando recibió al programa provincial ‘AcercArte', que recorre distintas localidades de Buenos Aires con actividades gratuitas para toda la familia como shows música, teatro, charlas, biblioteca, cine móvil, arte callejero, talleres de reutilización creativa, danza urbana, stand up e infantiles, entre otras.



Al respecto, Santiago Aparicio, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, expresó: "Estamos en el Parque Náutico de San Fernando, uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Buenos Aires. Trabajando en conjunto con la Provincia podemos hacer eventos muy lindos como este que se hace hoy, donde va a estar 'La Sole' Pastorutti y mañana Márama. Están todos invitados a participar".



Por su parte, el Ministro de Cultura de la Provincia, Alejandro Gómez, sostuvo: "San Fernando es el municipio N° 48 al cual llega este programa ‘AcercArte', que consideramos una coproducción entre la Provincia y cada uno de los municipios que recorremos. Cuando empezamos a trabajar en equipo con la gente de la Municipalidad de San Fernando, nos plantearon este lugar donde ellos realizan eventos de estas características, entonces nos pareció razonable hacer lo mismo que venían haciendo. Es un lugar precioso y da gusto un día como hoy estar en un lugar así. Fue una decisión muy acertada".



Y agregó: “Es un evento muy familiar que reúne 11 disciplinas; son 49 actividades durante el fin de semana con una programación muy diversa. Los cierres los hacemos con dos grandes artistas populares que van a traer muchísima gente, y que están muy identificados con esto de trabajar para los espectáculos gratuitos”.



El Parque Náutico de San Fernando, ubicado en Escalada y Almirante Martín, recibió esta noche a miles de personas de todas las edades que disfrutaron del gran show de Soledad Pastorutti, quien resaltó: "Es muy lindo poder cantarle a toda la familia, en definitiva el público que me sigue siempre. Me recibieron con mucho fervor y euforia. Así es fácil porque subís al escenario y te encontrás con el aplauso. Los espectáculos gratuitos a mí me gustan, siempre y cuando el público valore lo que estamos haciendo. La gente disfrutó mucho, valoró esto y no fue una cosa de venir porque es gratis".



Y respecto al entorno sanfernandino, continuó: "Amo el río, yo soy una persona más de río. Acá se respira otro aire, hay otro olorcito, es otra historia. Me emociona cuando veo a la familia, las diferentes generaciones y las diferentes maneras de responder frente a las mismas canciones. Soy una agradecida porque hace 20 años que me dedico a lo que me gusta, lo hago con muchas ganas y también con sacrificio. Yo saboreo mi carrera".



Los vecinos bailaron y cantaron todas las canciones de "La Sole", quien en su espectáculo hizo un recorrido por sus temas.



“AcercArte” es un programa organizado por el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia, que recorre Buenos Aires. En esta nueva edición, visitará diversos puntos de la Costa Atlántica e incorporará otros partidos como Tres de Febrero, Merlo y Brandsen.



Durante todo el día, las Secretarías de Protección Ciudadana, Espacios Públicos, Cultura y las Direcciones de Tránsito, Orden Urbano y Defensa Civil estuvieron a disposición de los vecinos.



"Estamos contentos porque pudimos llevar adelante una logística muy importante para cuidar al vecino y para que el evento salga de la mejor manera. Ahora, a disfrutar", destacó Aparicio.



A su vez, el Teatro Martinelli, ubicado en Lavalle 3021, Victoria, también formó parte de esta jornada con la actuación de Pepe Soriano y su espectáculo "El loro sigue contando". Durante todo el día, se realizaron actividades permanentes para grandes y chicos.



Por último, Santiago Aparicio señaló: "El Municipio de San Fernando está acostumbrado a hacer estos eventos donde participa el vecino, los chicos, donde contenemos a todas las familias. La gente viene tranquila con su sillita, el mate o la gaseosa a disfrutar y pasar un momento lindo en este lugar, el Parque Náutico de San Fernando".



www.elcomercioonline.com.ar Volver