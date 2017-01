Más de 7000 chicos de las Colonias de Tigre conocieron Euca y Temaikén

En esta temporada 2017 los niños de los polideportivos del distrito disfrutaron de excursiones al parque aéreo y al bioparque como parte de las actividades recreativas. Una iniciativa municipal para que todos los vecinos puedan acceder a estas atracciones de primer nivel.

Más de 7000 chicos que participan de las Colonias de Verano en los 17 polideportivos de Tigre disfrutaron de excursiones al parque aéreo Euca Tigre y el bioparque Temaikén. Es una iniciativa impulsada por el municipio para que todos los niños del distrito tengan la posibilidad de conocer atracciones de primer nivel de manera accesible.



Al respecto, el director de la Agencia de Deportes de Tigre, Adrián Gastaldi, señaló: "Sabemos que para muchas familias es muy difícil acceder a estas propuestas, por eso buscamos alternativas para que todos los chicos puedan visitar estos dos circuitos. Es un trabajo que venimos realizando desde hace ya dos años y cuando vemos las caras de alegría de los chicos, nos damos cuenta que cumplimos el objetivo de que aprendan y se ejerciten, pero por sobre todo, que se diviertan".



En ambas recorridas los chicos son acompañados por los profesores, coordinadores y médicos de los polideportivos. De esta manera, los niños se encuentran cuidados y contenidos por los mismos docentes que los acompañan a lo largo de toda la colonia.



Por su parte, el coordinador del Polideportivo Rincón, Christian Gómez, acompañó a los colonos en una de las visitas a Temaikén y resaltó: "Los chicos están fascinados y disfrutando a pleno las actividades. Para muchos de ellos es la primera vez que vienen. Es muy importante que el municipio se esfuerce para que todos los chicos tengan acceso a descubrir parques y animales que, de otra manera, no hubiesen podido conocer".



En Temaikén, los chicos no solo conocen distintas especies exóticas, sino que también se interiorizan en cómo ayudar a la conservación ambiental y de animales en peligro de extinción. A su vez, en Euca ejercitan en los más de 210 juegos de altura que tiene el parque aéreo más grande de Latinoamérica.



Luego de pisar tierra tras estar a más de 3 metros sobre suelo en un recorrido de troncos colgantes, Leonel, un colono del polideportivo Ricardo Rojas que jugó en el parque aéreo, destacó: "Venimos a divertirnos en el Euca y a superar los juegos. Si bien me dieron un poco de vértigo, me reí muchísimo con mis amigos".



Las Colonias de Verano 2017 están destinadas a niños y niñas de entre 4 y 12 años y adultos mayores de 50. En los 17 polideportivos, los asistentes disfrutan de juegos pre-deportivos (sociabilizadores y cooperativos), actividades expresivas y obras de teatro infantiles, danza, tenis, patín, hockey, básquet, fútbol (masculino y femenino), natación y otras disciplinas acuáticas como voley, patín artístico, gimnasia (tradicional y artística) taebo, handball, remo, yoga y múltiples excursiones y campamentos.



Cabe destacar que 14 establecimientos del distrito cuentan con pileta semiolímpica climatizada, siendo Tigre el único distrito en Sudamérica con esa cantidad de natatorios municipales. Además, todos los centros deportivos municipales cuentan con personal idóneo para la realización de actividad física.



Para conocer más acerca de la oferta deportiva del municipio, los interesados pueden consultar a la página del municipio: http://www.tigre.gov.ar/polideportivos/