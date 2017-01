Todos los beneficios del running, una de las prácticas favoritas en Tigre

Con innumerables aportes a la salud, se ha ganado un lugar entre las actividades más elegidas por los habitantes, que aprovechan los espacios verdes que ofrece la ciudad.

Entre las múltiples actividades que realizan los vecinos de Tirge, el running sin lugar a dudas se ha ganado un lugar especial en sus vidas. Es común ver los caminos de la ciudad y sus espacios verdes llenos de atletas o principiantes que se suman a una propuesta con una inmensa cantidad de beneficios para salud.



Primero hay que señalar que es uno de los deportes más completos y donde se trabaja más musculatura. Tonifica no solo las piernas, sino también glúteos e incluso abdomen, espalda y brazos. Asimismo, ayuda tanto a perder como controlar el peso. Al ser una actividad aeróbica, permite incrementar el gasto calórico durante todo el día, lo cual es esencial si se busca bajar kilos o simplemente regularlos.



Los expertos recomiendan realizar running para evitar la osteoporosis y otras dolencias óseas. Es un buen método puesto que incrementa la densidad de los huesos. También combate el estrés y la ansiedad. Su realización incita la segregación de endorfinas, conocidas coloquialmente como “las hormonas de la felicidad”, convirtiéndose en una gran opción para disminuir estados nerviosos.



Vinculado al punto anterior, su práctica relaja el cuerpo y la mente por la producción de endorfinas. Sumado al cansancio que resulta de cada sesión, es el mejor aliado para conciliar un sueño profundo y que asegure un buen descanso. No olvidemos, por otro lado, que mejora el sistema cardiovascular y respiratorio, como así también posibilita ganar mayor resistencia física y que se eviten los típicos ahogos que sufren las personas no habituadas al deporte.



Otra de las características del running es que evita enfermedades porque, como toda rutina de ejercicio, fortalece el cuerpo y ayuda a incrementar los anticuerpos. Practicarlo con regularidad disminuye las probabilidades de sufrir diabetes del tipo II, colesterol, hipertensión y obesidad, problemas comunes entre las personas que mantienen una vida sedentaria.



Gran cantidad de personas lo practican asiduamente en forma grupal, lo que sirve de orientación para todos aquellos que quieran aprovechar la oportunidad de sumarse y emplearlo como método de socialización. Por último, cabe destacar que este deporte, como todos en general, mejoran la autoestima. Sentirse bien consigo mismo, relajado y aprobar la propia imagen son los fundamentos para ganar confianza y quererse un poco más.