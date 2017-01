09/01/2017 - 11:31 | Información General / En el PAMI afirmaron que “se generó un temor y un miedo que no se justifica” Herramientas: Compartir: El secretario Técnico Médico del PAMI, Rafael Zamora, ratificó hoy que “nadie que lo necesite se va a quedar sin la cobertura” de la obra social en cuanto a medicamentos. “Los medicamentos son un bien esencial para la gente mayor. Nadie que lo necesite se va a quedar sin la cobertura del PAMI”, aseguró Zamora.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario indicó que el límite a los subsidios anunciado “alcanza a los que tienen recursos” y apunta a “acabar con la injusticia”.



“Se generó un temor y un miedo que no lo justifica” la situación, evaluó Zamora, quien precisó que “la gente que tiene contratado un servicio de emergencia o una obra social no está incluída” en la medida.



También aclaró que “el que tenga una prepaga contratada, sólo se va a revisar su situación” y explicó: “sólo se van a revisar los mecanismos de subsidio, no la cobertura”.



"En el PAMI se va a revisar caso por caso. El organismo está en condiciones de hacerlo", destacó el funcionario del organismo que encabeza Carlos Regazzoni.