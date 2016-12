Se agudiza el conflicto entre el Grupo Indalo y Tinelli

El grupo especula con iniciarle juicio al conductor porque considera que los dos productores de ShowMatch financiaron las obras de teatro del verano con dinero de Cristobal López. El analiza entablar una demanda por una deuda de 13 millones de dólares.

López y Fabián De Sousa, su socio, encargaron una auditoria porque creen que Federico Hoppe y Pablo Prada financiaron "las obras con parte del dinero que se le pasó a Tinelli y a su equipo para hacer ShowMatch en el 2016".



Prada y Hoppe fundaron junto a Ezequiel Corbo la productora teatral Dabope, que este año tiene en cartel las obras "Sálvese quien pueda" con Osvaldo Laport, Emilio Disi y Flor de la V, "Bien Argentino" con Adabel Guerrero y Marcelo Irpino, y "Abracadabra" con Freddy Villarreal, El Polaco, Bicho Gomez, Pedro Alfonso y Tomás Fonzi.



En tanto Tinelli regresó hoy del Caribe, luego de que ayer Indalo dispuso el despido de Ideas del Sur de 27 personas de máxima confianza del conductor.



Los propios despedidos y las entidades gremiales hicieron conocer la lista, en la que figuran Marcelo "Bala" Valencia, productor ejecutivo de ShowMatch; María Calatayud, jefa de prensa de Ideas del Sur; Luis Barros, primo de Tinelli; Luis Chiqui Rubio; Delfina Beccar Varela; Gerardo Folgueira; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli luego de su separación de Paula Robles.



A esto se suma la decisión de Indalo, López y su socio De Sousa de mudar al canal de noticias C5N de su edificio en Palermo al inmueble de la calle Olleros que había sido levantado por el propio Tinelli.



Las fuentes gremiales consultadas por Télam precisaron que hubo en total 36 despidos y por eso "quedan vacíos el 3° y 4° piso de Olleros", que ahora ocupará personal de C5N.



Inclusive, De Sousa ya había tomado control de la totalidad del famoso 4° piso de Olleros, donde están la oficina de Tinelli y una habitación donde el conductor solía descansar, además de un baño. Allí también se encuentra el despacho de Fabián Scoltore, mano derecha del hombre de Bolívar y accionista de Ideas del Sur.



Tinelli ya se puso en contacto con su abogado Carlos Fontán Balestra para estudiar los pasos a seguir, y no se descarta que entre hoy y mañana se apersone a Olleros para recuperar el 4° piso y hablar con los empleados.



Las fuentes aseguraron a esta agencia que el conductor estudia la posibilidad de presentar una demanda contra Indalo por una deuda de 13 millones de dólares que el empresario kirchnerista mantiene con él, para forzar un desenlance que lo libere de su vinculo. En el entorno de Tinelli explicaron a Télam que el conductor pensó en utilizar tomar el monto de esa deuda como "parte de la suma con la que pensaba recomprarle Ideas del Sur" a López, una alternativa que el empresario kirchnerista rechazó.



A partir de esta situación, Tinelli maneja la posibilidad de fundar otra productora y volver a contratar a los cesanteados o compartir la titularidad de esa empresa con Canal 13 y el Grupo Clarín. En caso de que el conflicto se agudice, no se descarta que el conductor se tome otro año sabático.



Hoy, en su cuenta de Twitter, Tinelli retuiteó textos de algunos de los trabajadores despedidos que defendían a Ideas como una creación del hombre de Bolívar y le ratificaban su lealtad para trabajar juntos apenas los convoque.



La pelea comenzó a finales del 2015, cuando López y De Sousa rechazaron el presupuesto que Tinelli les reclamó para el 2016. En aquel momento, además, le adeudaban varias cuotas de la compra de Ideas, junto a su salario como conductor de ShowMatch.



Tinelli intentó encontrar un comprador para su productora y también rescindir el contrato con Indalo, pero no lo logró. Como consecuencia, le pidió dinero al Grupo Clarín, propietario de Canal 13, para poder iniciar la temporada 2016.



La situación se agudizó cuando este año López fue denunciado por la AFIP y se presentaron otras causas por corrupción que derivaron en que al empresario se le inmovilizara el dinero y tuviera que vender la petrolera Oil.



Tinelli dedicó parte del año que termina a buscar una forma de finalizar su relación con López, ya sea fundando otra productora o comprando de nuevo Ideas, por eso hace dos meses tuvo una reunión con los dueños del Grupo Indalo y les formuló una oferta. Pero se la rechazaron.



Según las fuentes que hablaron con esta agencia, López le pidió a Tinelli por la recompra una cifra impensada, superior a la que el empresario patagónico había pagado hace unos años por la empresa. A eso se sumó la decisión de Canal 13 de dar por finalizado el ciclo "Este es el show", producido por Ideas, y satélite de ShowMatch, lo que aumentó el clima candente en la calle Olleros.