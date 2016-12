La producción de pymes industriales bajó 5,5% en noviembre

La producción de las pequeñas y medianas empresas industriales cayó 5,5 por ciento anual en noviembre, por lo que el sector acumuló 14 meses consecutivos en baja.

Así lo precisó hoy en su informe mensual la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el cual señaló también que la producción de las pymes industriales se contrajo 0,3% en la comparación mensual contra octubre.



Teniendo en cuenta los datos se noviembre, el sector acumuló una caída en su actividad del 5,2% en el acumulado desde enero, según la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias PyMES del país.



El Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) alcanzó un valor de 81,6 puntos en el mes pasado, ubicándose 15,2% por debajo de los niveles de producción de noviembre de 2012 cuando se alcanzó el mayor valor de la serie para ese mes.



En noviembre, el 69,2% de las empresas relevadas finalizaron en baja; si bien la proporción es elevada, se redujo sustancialmente desde octubre cuando las caídas afectaron al 75% de las industrias de la muestra.



En cambio, el 16% se mantuvo sin cambios (11,6% en octubre) y sólo el 14,8% tuvo variación positiva en la comparación anual (13,2% en octubre).

En materia de rentabilidad, se incrementó levemente la proporción de empresas con ganancias pero menos de la mitad presenta esa condición (46,8%); el 53,2% restante mantiene rentabilidad negativa (14,4%) o nula (38,4%).



La proporción de industrias con rentabilidad negativa bajó así de 18% en octubre a 14,4% en noviembre frente a las reestructuraciones en muchas firmas para sobrevivir a la recesión.



“Para los próximos seis meses, las expectativas de los industriales son inciertas”, dijo la CAME en su informe.



El 36% no sabe qué puede pasar con la producción ya que los pedidos hacia adelante no se reactivaron pero confían en el “rebote”.



A su vez, bajó de 29,2% en octubre a 17,6% en noviembre la proporción de industrias que cree que la actividad repuntará y en cambio subió de 12,4% a 20,8% el porcentaje de industriales que piensa que la actividad puede seguir cayendo.