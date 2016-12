Espinosa y Magario se reunieron en el Campo Deportivo de SUTACA

El dirigente de Tigre y secretario general del Sindicato de Trabajadores del ACA, Roberto Passo, fue anfitrión del encuentro por el fin de año del gabinete de ministros de La Matanza que encabezaron la intendenta Verónica Magario y el presidente del PJ de Buenos Aires, Fernando Espinoza.



La reunión contó con la presencia de Roberto Feletti, Secretario de Economía y Hacienda; el secretario de Salud Pública, Dr. Alejandro Collia; la Secretaria de la Producción, Lic. Débora Giorgi; entre otros miembros del gabinete matancero; del profesor Ricardo Rolleri, presidente del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de dicha localidad, entre otros concejales; y de Gastón Molina y Gladys Pollán, referentes de la Agrupación Lealtad de Tigre.



“Es un orgullo para nosotros recibir a Verónica (Magario), a Fernando (Espinoza), y a todo su equipo de trabajo”, declaró el ex diputado provincial Roberto Passo, desde el campo de deportes que SUTACA posee en Ezeiza.



“Nosotros decimos en forma continua que debemos trabajar con unidad, ya sea a través del consenso, o a través de unas internas que permitan a todos tener un lugar, de este modo el que gana conduce, el que pierde acompaña, y no se producen fraccionamientos”, afirmó Passo sobre el peronismo.



“Es importante trabajar juntos y poner reglas claras, así no vuelve a suceder lo que pasó en Tigre, que agrupaciones con mucha importancia como la nuestra, no pudieron competir, lo mismo pasó en muchos distritos de la Provincia”, remarcó el dirigente tigrense que encabeza la Agrupación Lealtad.



Por su parte, Fernando Espinoza remarcó que “estamos despidiendo un año difícil, todos vemos lo que pasa en el país, a lo que se suma una ‘fiesta del endeudamiento' que deberán pagar la futuras generaciones, y el año que viene está planificado lo mismo, en dos años vamos a retroceder diez”.



“El peronismo surge de las entrañas del pueblo y hoy otra vez se pone de pie. No estamos en la misma situación que a principios de año. Ya se confirmó lo que suponíamos que este Gobierno iba a hacer: que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres”, afirmó Espinoza.



“Es un error pensar que va a ser difícil lograr la unidad, eso es algo que nos quieren imponer. Nadie va a poder frenar al pueblo peronista”, aclaró el presidente del PJ provincial, y se comprometió a que “el próximo jueves 29 vamos a realizar un congreso partidario de la Provincia donde vamos a votar una apertura a todos los sectores a través de reglas claras, de suma de apoderados a través de la creación de una comisión de acción política para que se sumen al Consejo Provincial del Partido los que hasta ahora no estaban, sin sectarismos, el triunfo de 2017 lo vamos a lograr con el peronismo unido, con todos”.



Luego de realizar un análisis crítico de los gobiernos nacionales y de la Provincia, Verónica Magario afirmó que “a mí no me cabe ninguna duda de que viene otra etapa del peronismo, que hemos entendido y madurado, que debemos ponernos al frente de la defensa del pueblo argentino y por eso viene una etapa de unidad, en función de dicha lucha”.



“El peronismo va a levantar la cabeza, va a hacer lo que tenga que hacer y va a empezar una nueva etapa para el año que viene”, opinó Magario y continuó al decir que “yo quiero seguir soñando, porque si no soñamos lo que podemos hacer para nuestro pueblo, entonces tendremos las manos atadas. Quiero invitarlos a que redoblemos esfuerzos, a que pongamos el cuerpo, el alma y la vida, para que a cada pibe, a cada abuelo no le falte nada, que cada trabajador pueda levantarse todos los días y tener un trabajo para llevar alimento a cada uno de sus hogares, con un salario digno como se merecen todos los argentinos”.



“Brindemos, porque cuando el peronismo se pone de pie, no lo para nadie, y este es el vivo reflejo de un peronismo puesto de pie. Los invito a redoblar los esfuerzos”, finalizó la Intendenta de La Matanza.