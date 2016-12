Robaron en la casa de Carlos Tévez en San Isidro

Un grupo de delincuentes desvalijó la casa del futbolista Carlos Tevez, en la localidad bonaerense de San Isidro, mientras el ídolo de Boca y su familia disfrutaban de su luna de miel en Uruguay.

Los delincuentes habrían logrado entrar por una obra vecina a la casa donde vive con la familia del aún jugador de Boca Juniors.



Todavía no habían terminado los festejos en Uruguay por el casamiento de Carlos Tevez con su mujer Vanesa Mansilla desde hace 19 años, la madre de sus tres hijos, cuando recibió la noticia: habían entrado a robar a su casa de La Horqueta.



Desde que volvió a jugar a Boca, "El Apache" se instaló en la esquina de las calles Reclus y Bagantti, en una zona residencial que tiene una garita por cuadra, pero como su casa estaba en refacción, se había mudado transitoriamente a una vecina, en la misma manzana, que ocupa parte de su familia.



Aún no se sabe si los delincuentes sabían a quién pertenecía la vivienda o si fue un robo al voleo.



Tampoco hay aún precisión sobre qué fue lo que se llevaron ni hay todavía una denuncia hecha, pero se cree que entraron justamente a través de la obra y que de ahí pudieron acceder a la casa.



Según indicaron fuentes policiales, la comisaría novena de San Isidro, que tiene jurisdicción en la zona, intervino de oficio a partir de la denuncia de los medios y constató que el hecho se produjo el domingo pasado.



Desde el entorno de Tevez, se indicó que no tenía intención de que trascendiera el incidente y que tampoco brindó a las autoridades información sobre faltantes, aunque la casa fue encontrada con un importante desorden.



A partir de la intervención policial, se labró una causa por "averiguación de ilícito", con intervención del fiscal Facundo Osores Soler.



El jugador volvió desde Carmelo en helicóptero a Buenos Aires y en las próximas horas, viajaría a Dubai para pasar el fin de año.