Garantizan la normalidad de los vuelos para las fiestas tras acuerdo entre Tripulantes de Cabina y LATAM

Luego de extensas negociaciones, el sindicato de Tripulantes de Cabina (ATCPEA), que conduce Paula Marconi, llegó a un acuerdo con la empresa LATAM, lo que garantiza el normal funcionamiento de los vuelos para las fiestas de fin de año. Entre los puntos convenidos se destaca el reconocimiento del 1% por año de antigüedad efectiva en la empresa. En otro orden, también se convino un incremento salarial para el año 2017 que alcanza el 44 %.

Al acuerdo sobre el incremento en la antigüedad se arribó luego de una reunión mantenida en el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación llevada a cabo en el marco de la conciliación obligatoria, dispuesta por dicha cartera. Asimismo, la propuesta fue planteada y aprobada en asamblea y “permite, a partir de ahora, avanzar en otras reivindicaciones que necesitan los trabajadores tripulantes de cabina”, sostuvo Marconi.



“El acuerdo no es el ideal, pero entendemos que en este momento es lo posible –agregó la secretaria general-. Valoramos la voluntad de diálogo y el entendimiento al que llegamos. Por supuesto que falta mucho, pero es un paso muy importante”. En el mismo sentido, agregó “es importante no haber llegado a tomar medidas de fuerza ya que esa decisión hubiese sido la consecuencia de un fracaso en el diálogo y esta vez no ocurrió”.



Por último, Marconi se refirió al incremento salarial para el 2017, que alcanza un promedio del 44%, llegando en algunos casos al 50%: “debemos ser responsables al momento de negociar y entendemos que si la inflación de 2016 superó el 40%, no podíamos cerrar una pauta por debajo de esa cifra”, concluyó.