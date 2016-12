Carrascosa ahora quiere ser querellante en la causa: dijo que su esposa conocía a los asesinos “y por eso la mataron”

“Mi primer objetivo es ser querellante para saber quién mató a mi mujer”, dijo Carlos Carrascosa minutos después de que efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense le sacaran la pulsera electrónica y, ya en libertad, hablara con los periodistas que hacían guardia en la puerta de la casa del partido bonaerense de Luján donde cumplía arresto domiciliario.

Visiblemente conmocionado por la noticia del fallo de Casación que lo absolvió por el crimen de su esposa, pasadas las 17:30, el viudo sostuvo que “María Marta (García Belsunce) conocía a a sus asesinos y por eso la mataron”.



Si bien se negó más de una vez a responder quién cree que fue el asesino de su mujer, Carrascosa dio algunas pistas: “Antes del caso mío en Carmel hubo varios robos y la persona que robó estuvo condenado un año”, deslizó.



Sobre su situación personal dijo: “Esto es un shock. No estoy bien de salud. Viví 14 años de angustia y los últimos siete los pasé encerrado en una cajita conviviendo con todo tipo de personas”.



“En este tiempo aprendí lo que es la vida. Yo antes era un burgués, ahora sé lo que es la gente, por qué sufre, qué problemas tiene. El 95% del mundo se caga de hambre”, expresó.



También contó que no está bien de salud: “Tengo problemas cardíacos, hepáticos, EPOC... Tengo 72 años”.



Luego cuando le preguntaron qué pensaba hacer ahora que es un hombre libre reveló que lo primero que quiere hacer es “dormir” y señaló que si fuera a comer afuera se sentiría “extraño”.



“No temo ser juzgado por la sociedad, al contrario... solo que no quiero salir porque no estoy acostumbrado”, respondió.



“Saco algo positivo de todo esto. Yo sé quiénes son mis amigos. Hay gente que se muere sin saberlo”, soltó y también reveló que “hubo agendas que se borraron”.



Cuando le preguntaron si tenía bronca con alguien, citó a Nelson Mandela: “Cuando salgas de la cárcel olvídate de quién es tu enemigo”. Y agregó: “Yo tengo la grandeza de ser inocente y, cuando sos inocente, pensás distinto. Si hubiera sido el culpable estaría con tres botellas de champán saboreando. Pero para mí es un acto más de justicia y por eso estoy tranquilo”.



Carrascosa en más de una oportunidad se mostró muy agradecido con la familia que lo alojó en su casa para que cumpliera con el arresto domiciliario.



“Dieron nada por nada. En definitiva, ellos creyeron en mí...”, dijo y, al borde del llanto, añadió: “Son discípulos de María Teresa de Calcuta”.