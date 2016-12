Beccar Varela y Galmarini entregaron diplomas de Informática y Plan FiNes

Gonzalo Beccar Varela, presidente de la Asociación Civil Comunidad Organizada por San Isidro (ACCOPSI), entregó los diplomas correspondientes al curso de Informática y Plan FiNes (Plan de Finalización de Estudios) junto a Sebastián Galmarini, senador provincial y padrino de la Institución. Acompañaron la ceremonia la Secretaria del bloque de concejales del Frente Renovador de San Isidro Soledad "Pupi" Durand; la coordinadora del Plan FiNes en la Asociación Liliana Burgos; docentes y familia de los alumnos.

Sebastián Galmarini, padrino de la ONG, destacó que "estamos felices de poder ayudar a una comunidad que necesita reinsertarse en el mundo del trabajo. Para eso naturalmente es importante tener los estudios finalizados. Este programa viene hace ya varios años trabajando a nivel Nacional, en la Provincia de Buenos Aires; estamos orgullosos del plantel docente y el no docente que acompaña a los alumnos para poder cumplir con una etapa compleja", y agregó: " Muchos alumnos son adultos que tienen una familia detrás, que tienen chicos, y vienen a cursar hasta altas horas de la noche. La verdad es que para nosotros éste es uno de los actos más emotivos".



Por otro lado, el presidente de ACCOPSI, Gonzalo Beccar Varela expresó que "cuando veo a los alumnos recibir sus diplomas realmente me pone muy orgulloso de poder colaborar, ver las caras de la mayoría -que son gente grande- que pueden terminar sus estudios y que se les da la posibilidad de poder continuar por tener la secundaria finalizada, una herramienta que les abre las puertas al trabajo y que también les da la posibilidad una vez que se dan cuenta que pueden estudiar a seguir carreras universitarias o carreras que les permitan tener una salida laboral".



Diego Diaz, profesor del Plan FiNes, agradeció a la ONG y a Sebastián Galmarini: "Hoy, un grupo importante de personas adultas se transformaron en alumnos que tenían un objetivo, terminar el secundario a través del Plan FiNes. Gracias a la ONG y a Sebastián Galmarini con esta estructura que nos brinda para apoyarnos y por poder dar clases, no solamente yo, sino también el equipo de docentes de todas las materias que corresponden a un plan de secundario".



Galmarini concluyó y señaló que "la entrega de diploma marca que se puede, que uno puede seguir aprendiendo, que se puede seguir estudiando y que a pesar del paso del tiempo todos tenemos la oportunidad de seguir progresando, de mejorar en la vida. Por eso estamos felices y orgullosos por el trabajo de un año más acompañando a muchos vecinos que necesitan de nosotros y del estado que siga aportando para mejorar la calidad de vida"



En la ceremonia se entregaron 61 diplomas dentro los cuales 20 alumnos egresaron del Plan FiNes, 29 pertenecen al primer año y 12 son del curso de Informática.