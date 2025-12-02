San Isidro lanza rondas sanitarias casa por casa para reforzar la atención primaria en los barrios

Equipos de salud del Municipio recorren los barrios de San Isidro para controlar presión arterial y glucemia, actualizar vacunas, prevenir el dengue y detectar situaciones de vulnerabilidad.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un circuito de rondas sanitarias casa por casa con el objetivo de acercar la atención primaria a los vecinos, detectar necesidades de manera temprana y fortalecer la prevención en todos los barrios. La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Salud Pública, ya se aplicó en Bajo Boulogne, Beccar, Barrio Obrero y San Isidro Labrador, y continuará extendiéndose al resto del distrito.

Equipos integrados por médicos, enfermeros y agentes sanitarios recorren las viviendas de las zonas de influencia de cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Durante las visitas, se releva el estado de salud de las familias, se identifican necesidades que requieren seguimiento y se controlan factores de riesgo como presión arterial y glucemia, además del acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Las rondas también incluyen la actualización del calendario de vacunación, acercando dosis del calendario nacional a vecinos que presentan barreras de acceso. A su vez, se brinda educación sanitaria con información sobre prevención del dengue, hábitos saludables, salud materno-infantil y signos de alarma.

Otra de las funciones del operativo es la detección de necesidades sociosanitarias, como dificultades para acceder al sistema de salud o situaciones de vulnerabilidad. En los casos que requieren seguimiento puntual, se facilita la derivación a los CAPS u hospitales, gestionando turnos para garantizar la continuidad de cuidados.

Esta estrategia territorial permite reducir desigualdades de acceso, intervenir de forma temprana y fortalecer el vínculo entre los vecinos y el sistema de salud municipal. Entre octubre y noviembre, las recorridas se realizaron con éxito en varios barrios del partido y, en las próximas semanas, se ampliarán a nuevas zonas.

Con esta acción, el Municipio remarca su apuesta por una salud preventiva, cercana y centrada en el bienestar integral de la comunidad.