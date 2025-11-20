Tigre refuerza la vacunación ante el brote de Tos Convulsa

Ante el incremento de casos de Tos Convulsa o Coqueluche, el Municipio de Tigre refuerza la aplicación del Calendario Completo de Vacunación Nacional, con atención gratuita en centros de salud y vacunatorio móvil.

La Secretaría de Salud local recomendó a los vecinos y vecinas revisar las libretas de vacunación de toda la familia y acercarse al centro de atención o vacunatorio más cercano. La vacuna para prevenir la enfermedad es gratuita, forma parte del calendario nacional y no requiere orden médica.

Para facilitar el acceso a la inmunización, la comuna cuenta con un vacunatorio móvil itinerante que recorre escuelas y puntos específicos de la ciudad, acercando los servicios directamente a la comunidad.

La Tos Convulsa es una enfermedad respiratoria que afecta a personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores, siendo los niños la población más vulnerable.

La medida se da en el marco de las alertas emitidas por la Sociedad Argentina de Pediatría sobre los bajos niveles de vacunación en el país, situación reflejada también en medios nacionales, y busca garantizar la protección de la población frente a este brote.