edición 7918 - visitas hoy 31856

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Economía

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 26 de noviembre y definirá un nuevo aumento del salario mínimo

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 26 de noviembre y definirá un nuevo aumento del salario mínimo
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 26 de noviembre, con el fin de acordar un nuevo incremento del salario básico y actualizar las prestaciones por desempleo.

El Gobierno nacional convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.


La convocatoria se formalizó este martes mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.


De acuerdo con el texto oficial, la jornada se desarrollará de forma virtual y contará con un cronograma en tres instancias:



  • 10:00 hs: reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, donde se abordarán la determinación del nuevo salario mínimo y la actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

  • 12:30 hs: sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.

  • 14:00 hs: segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.


El Consejo del Salario está integrado por dieciséis representantes de los empleadores y dieciséis de los trabajadores, quienes deberán acordar los nuevos valores que regirán en los próximos meses.


La resolución oficial remarca que el encuentro buscará garantizar la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil, en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Últimas Noticias

El ex titular del Banco Central advirtió sobre la presión cambiaria y la falta de dólares en la economía
El ex titular del Banco Central advirtió sobre la presión cambiaria y la falta de dólares en la economía
Primer título histórico de Newman en el Top 12 de la URBA
Primer título histórico de Newman en el Top 12 de la URBA
Accidente fatal en General Paz: murió un motociclista tras choque con automóvil
Accidente fatal en General Paz: murió un motociclista tras choque con automóvil
Comienza el juicio por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson en Pilar
Comienza el juicio por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson en Pilar
El Municipio de Tigre y CONIN trabajan juntos para combatir la desnutrición infantil
El Municipio de Tigre y CONIN trabajan juntos para combatir la desnutrición infantil
FEBA organiza en Tigre el evento más importante del año para el comercio minorista bonaerense
FEBA organiza en Tigre el evento más importante del año para el comercio minorista bonaerense