Nina Aquino señaló a Martín del Río como responsable del parricidio en Vicente López

La ex empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López declaró frente al Tribunal de San Isidro y vinculó directamente a Martín del Río con los crímenes. Además, recordó detalles de la escena del crimen y los videos de seguridad.

Nina Aquino, ex empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López, declaró ante el Tribunal de San Isidro en el marco del juicio por el parricidio y señaló a Martín del Río, hijo menor de las víctimas, como el autor de los crímenes.

Durante la primera audiencia, Aquino describió las reacciones de Del Río al enterarse de la muerte de sus padres, José Enrique del Río (75) y María Mercedes Alonso (72), y recordó la caminata captada por las cámaras de seguridad. Antes de brindar su testimonio, solicitó que el acusado no estuviera presente por temor a cruzarlo, un pedido que la jueza María Coelho aceptó.

Al relatar lo sucedido, Aquino recordó: "Cuando ingresé a la casa no volaba ni una mosca. Me asusté muchísimo al encontrar los cuerpos". Añadió que también halló una vaina servida y, de inmediato, llamó a Martín del Río, quien reaccionó de forma llamativa: "Me dijo que hablé muy rápido y no me entendió. Se hizo el p... Salí a la vereda y esperé. Llegó primero la policía y luego Martín. Al rato, él se largó a llorar".

Aquino también se refirió a su detención al inicio de la investigación, cuando fue acusada de ser cómplice: "Yo jamás haría eso. Trabajé 12 años con ellos y me llevaba muy bien. ¿En qué cabeza cabe? Me llevaron a la comisaría y la pasé mal. Soy una persona grande y enferma. Lo que se me hizo no se justifica".

Sobre el vínculo con el acusado, sostuvo: "Me mandó presa para quedar bien. No quería ir él y prefirió mandarme a mí, a esta pobre vieja".

Además, Aquino mencionó que el conflicto por un nuevo domicilio habría sido el desencadenante del doble asesinato. Según sus palabras: "Mercedes hablaba de una mudanza y decía que Martín le iba a comprar un departamento en el Chateau, en el piso 31. Ella envolvía todas las cajas con ese número. Empezó en marzo con esto".

Por último, se refirió a la caminata registrada por las cámaras de seguridad tras los crímenes. Replicando los movimientos del video en el juicio, afirmó: "Esa persona que vi caminando la identifiqué, no hay dudas de que es Martín. Por la rengueada, por el físico, ¿cómo no lo voy a reconocer? Es como si fuera mi hijo".

El abogado de Aquino, Hugo Carribero, complementó su testimonio: "Ella confirma en un 100% que el caminante de los videos es Martín del Río. Además, sostiene que el buzo utilizado era de su padre, ya que ella lo lavaba todos los lunes. Por último, destaca que el control del portón era de José Enrique y estaba en posesión del acusado".