Bitcoin queda a un paso de los US$ 100.000 impulsado por las promesas de Donald Trump

El Bitcoin continúa con su ascenso imparable y supera los US$ 98.000, impulsado por la victoria de Donald Trump y la expectativa de cambios regulatorios en Estados Unidos.

El Bitcoin continúa su ascenso histórico y este jueves 21 de noviembre supera los US$ 98.000, marcando un nuevo récord. La principal criptomoneda del mercado experimenta un aumento del 5% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de US$ 98.150 y quedando a un paso de los US$ 100.000.

En lo que va de noviembre, el Bitcoin acumula una suba cercana al 45%, impulsado principalmente por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este avance se refleja también en su capitalización de mercado, que alcanza los 1.938 billones de dólares, colocándola como el séptimo activo más valioso del mundo.

La criptomoneda ya ha superado a Saudi Aramco (1.805 billones de dólares) y dejó atrás a la plata la semana pasada. Ahora, está próxima a alcanzar a Amazon (2.133 billones de dólares) y Google (2.161 billones de dólares), mientras que los primeros lugares siguen liderados por el oro, Nvidia, Apple y Microsoft.

El mercado de las criptomonedas mantiene un tono optimista desde los resultados de los comicios estadounidenses, con la expectativa de un escenario más favorable para su desarrollo. Durante la campaña, Donald Trump prometió posicionar a Estados Unidos como líder mundial en criptomonedas, proponer una reserva estratégica nacional de Bitcoin y designar reguladores pro-cripto.

"Estados Unidos será la ‘Capital Mundial’ de las criptomonedas”, aseguró el presidente electo, quien también destacó su intención de adquirir y utilizar Bitcoin como parte de una estrategia de seguridad nacional, inspirada en la reserva estratégica de petróleo.

Además, el Bitcoin se ha beneficiado del creciente interés en los ETF especializados y de las reducciones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, acumulando un incremento del 160% en lo que va del año. Este rendimiento supera con creces el de las inversiones tradicionales como acciones y oro, consolidando a la criptomoneda como una de las apuestas más rentables de 2024.