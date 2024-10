Bernabé Durini sobre la suspensión del proyecto inmobiliario en la costa de San Isidro: “Queremos una costa verde y accesible para todos”

El concejal de Convocación por San Isidro, Bernabé Durini, dialogó con Daniel Burone Risso y explicó los motivos que llevaron a la suspensión del proyecto inmobiliario en la costa, destacando la necesidad de un acceso público y la protección del medio ambiente.

En diálogo con Daniel Burone Risso en el programa radial “Desde el Medio”, el concejal de Convocación por San Isidro, Bernabé Durini, explicó los motivos detrás de la suspensión del proyecto inmobiliario que pretendía desarrollarse en la intersección de Alvear y el Río de la Plata. La actual gestión, encabezada por el intendente Ramón Lanús, decidió frenar el avance de esta iniciativa por incumplimientos ambientales y preocupaciones sobre el acceso público a la costa.

“Nos sorprendió cuando salió a la luz el proyecto aprobado en noviembre de 2022”, expresó, refiriéndose a la iniciativa del fideicomiso Fincas y Costa Sarmiento que buscaba construir ocho fincas en la ribera del río. “San Isidro siempre tuvo una tradición de cuidado con su costa, pero este proyecto en particular no respetaba ciertos criterios ambientales ni garantizaba el acceso público”, explicó Durini.

El concejal se mostró crítico respecto al manejo de la costa en gestiones anteriores: “La costa sigue siendo en gran parte inaccesible. Muchas áreas están abandonadas o sin integrar”. Asimismo, comentó las complicaciones que enfrenta el municipio: “La jurisdicción de la costa es provincial, lo que dificulta mucho la gestión directa desde el ámbito municipal”.

Durini fue enfático al subrayar la importancia del acceso público a estos espacios: “Creemos que la costa debería ser pública, abierta y accesible. Este proyecto no lo garantizaba, por eso tomamos la decisión de frenarlo”. Además, reveló que el proyecto no fue discutido en el Consejo Deliberante porque, al tratarse de un barrio cerrado, no requería su intervención, a menos que implicara una excepción al Código de Ordenamiento Urbano.

“Este tipo de proyectos tiene que ser analizado por el Consejo Deliberante. No se puede avanzar sin discutir las consecuencias que puede tener para los vecinos y el medio ambiente”, subrayó.

Finalmente, Durini insistió en la visión de la actual gestión sobre la costa de San Isidro: “Queremos una costa verde, abierta, y que todos puedan disfrutar. La prioridad es mejorar el acceso y garantizar que cualquier desarrollo respete el entorno natural y las necesidades de los vecinos”.