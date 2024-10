Masiva Marcha Federal Universitaria en Plaza del Congreso para exigir financiamiento y revisión del Presupuesto 2025

Docentes, no docentes y estudiantes se movilizaron a la Plaza del Congreso, pidiendo la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reconsideración del proyecto de Presupuesto 2025. La presidenta de la FUA, Piera Fernández de Piccoli, fue la encargada de leer el documento de las universidades.

Miles de docentes, no docentes y estudiantes marcharon hoy hacia la Plaza del Congreso para pedir al presidente Javier Milei que "promulgue" la Ley de Financiamiento Universitario y "reconsidere" el proyecto de Presupuesto 2025.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!", manifestó Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien fue la encargada de leer el documento que cerró la multitudinaria Marcha Federal en todo el país, con epicentro en Plaza Congreso.

El texto, al que también suscribieron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), indicó que con la norma aprobada por el Congreso, el Presidente "tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía".

La comunidad universitaria también exigió al jefe de Estado que "reconsidere" el proyecto de Presupuesto 2025, al advertir que "si no se modifica, la situación de las universidades y del sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad".

"Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico", destacó el manifiesto de las casas de altos estudios. Y enfatizó que "con la misma fuerza y claridad que lo dimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños, nuestro futuro no les pertenece".

"La universidad no es el problema, es parte de la solución" fue el lema con el que la comunidad educativa rechazó el recorte presupuestario que implementó el gobierno libertario.

El acto central de la Marcha Federal Universitaria se realizó pasadas las 17:00 en la Plaza del Congreso, con réplicas en las principales ciudades de todas las provincias.

Durante la previa de la jornada de protesta, varios dirigentes del arco político opositor manifestaron su respaldo al reclamo de fondos por parte de las universidades. Entre ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien destacó que la educación pública y gratuita garantizó el "ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente" y que, dijo, "vamos a volver a conquistar".

"Soy hija y tributaria de la universidad pública, nacional y gratuita", afirmó la ex mandataria al ingresar al Instituto Patria, ubicado cerca del Congreso, donde se concentró la movilización estudiantil.

También se sumó a la marcha el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien aseguró estar "convencido" de que "no hay nada más movilizador que la universidad pública".

En declaraciones al canal La Nación+, el referente del Frente Renovador sostuvo que la educación universitaria pública "es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente".

Por el lado de la UCR, el senador por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad celebró que una "multitud" haya salido a "defender su derecho a aprender, enseñar y progresar en una Argentina que invierta en el futuro". "Es mucho más que una movilización sectorial, es la declaración de principios de un pueblo unido: la educación no se veta", subrayó el legislador en declaraciones a la prensa.

Otros dirigentes que participaron fueron Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Martín Lousteau, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, calificó como ridícula la acusación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, a las casas de altos estudios por supuestamente "inventar" alumnos. "Con todo respeto, eso es una cosa ridícula. Yo lo respeto mucho a Torrendell como educador, como persona, pero creo que es una cosa que se dijo para evitar la marcha de hoy", expresó Gelpi en diálogo con Radio Rivadavia.

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades se intensificó la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la UBA realizaron un paro de 48 horas en defensa de su salario y de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, los gremios rechazaron el ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un "5,8% adicional en octubre", calificado como "histórico" por esa cartera.

La Marcha Federal Universitaria también contó con el respaldo de la CGT, que se sumó a la protesta en defensa de la educación y la universidad pública.

Antes de la jornada de protesta, el Ministerio de Capital Humano había expresado su compromiso con la universidad pública, destacando "siete puntos clave" sobre la propuesta y el conflicto, entre ellos el aumento salarial adicional del "6,8%", rechazado por los gremios.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno tuvo varios momentos críticos desde que asumió el gobierno libertario, siendo uno de los más álgidos la movilización del pasado 23 de abril, cuando se manifestaron cientos de miles de personas en todo el país respaldando el reclamo de las casas de altos estudios.