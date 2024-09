Federico Meca sobre el paro de municipales en San Isidro: “Atender su reclamo es una necesidad de los vecinos”.

Tras el paro de 48 horas realizado por los trabajadores municipales de San Isidro, el presidente del bloque Frente Renovador, Federico Meca, destacó la necesidad de solucionar el conflicto para garantizar los servicios que se brindan a los vecinos.

Luego de un paro de 48 horas realizado por los trabajadores municipales de San Isidro, el presidente del bloque Frente Renovador (FR) en el Concejo Deliberante, Federico Meca, se refirió al conflicto salarial. El edil destacó que es fundamental resolver las demandas de los empleados municipales para garantizar la calidad de los servicios públicos que reciben los vecinos. "Atender su reclamo es también atender las necesidades de los vecinos que no deben ser afectados por las malas decisiones de un Estado municipal para el que nada es prioritario", señaló Meca.

El paro incluyó una movilización y afectó a todas las dependencias municipales, entre ellas las áreas de cuidado comunitario y los hospitales. Los trabajadores reclamaron mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, exigiendo una respuesta concreta a sus demandas. Meca criticó la falta de acciones por parte del municipio, y sostuvo que el ajuste del 15% ofrecido hace dos meses no es suficiente frente a la depreciación de los sueldos.

“Están reclamando justamente por un salario digno, ya que la depreciación que han sufrido los sueldos no se compensa con ese 15% que les ofrecieron hace ya como dos meses”, expresó Meca.

El concejal también enfatizó la importancia de que los vecinos no se vean perjudicados por el conflicto: “A los vecinos hay que prestarles el servicio por el cual se les está cobrando. No tienen por qué ser afectados por las malas decisiones de un Estado municipal que no establece prioridades y para el que nada le resulta importante de atender”, afirmó.

Por último, Meca sostuvo que la solución no es mágica, pero tampoco difícil de concretar. Según el concejal, lo necesario es revalorizar el sueldo de los trabajadores municipales para que ello se refleje en la calidad de los servicios brindados a los vecinos. “Solo se trata de agregarle valor al sueldo del trabajador municipal y que eso se vea reflejado en los servicios que se brindan a los vecinos a través de ellos”, concluyó.