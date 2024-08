Martín Pugliese hizo reír a San Fernando con su stand up en el Teatro Martinelli

El comediante Martín Pugliese presentó su espectáculo de stand up “Vienen con Alegría” en el Teatro Martinelli, donde un público entusiasta colmó la sala para disfrutar de su humor basado en situaciones de la vida cotidiana.

El pasado sábado 10 de agosto, Martín Pugliese cautivó al público del Teatro Martinelli de San Fernando con su aclamado espectáculo de stand up "Vienen con Alegría". La sala estuvo colmada de vecinas y vecinos que disfrutaron de un show cargado de humor, basado en situaciones cotidianas y reflexiones sobre la rapidez de la vida moderna. “Mi show está inspirado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana y las angustias que generan. El humor es una herramienta para salir de esas angustias, y espero que, así como me ayuda a mí, ayude a otros a reírse y reflexionar”, expresó el comediante durante su presentación.

Pugliese, que ya ha visitado San Fernando en otras ocasiones, no ocultó su entusiasmo por el cálido recibimiento: “Estoy muy feliz porque ya me siento un amigo de San Fernando. Esta es la tercera vez que vengo con un show distinto, y siempre me reciben con mucho cariño. Los quiero un montón, y espero que este show les haya encantado. Nos seguiremos viendo y encontrando,” concluyó el artista.

El Teatro Martinelli continúa ofreciendo una variada programación cultural para el disfrute de los vecinos y vecinas durante los meses de agosto y septiembre. Con propuestas que abarcan ciclos de cine, teatro, música y seminarios, el teatro se mantiene como un referente cultural en la zona. Los espectáculos se presentan a precios populares o de manera gratuita, con reserva previa, lo que garantiza el acceso de toda la comunidad a eventos de calidad.

Programación del Teatro Martinelli:

Viernes 16 de agosto – 20 hs.



Ciclo de Cine No Ficción: “México 71” de Carolina Gil Solari & Carolina M. Fernández.



Sábado 17 de agosto - 20 hs.



Ciclo de Teatro Local: “Buenos Aires Trío” con Daniel Aguilar, Lali Rodríguez, y Luca Zozaya.



Viernes 23 de agosto - 20 hs.



Ciclo de Cine No Ficción: “Telma, el cine y el soldado” de Brenda Taubin.



Sábado 24 de agosto - 15 hs.



Ciclo de Seminarios: “Paisajes Cantados” del Programa Integral de Artes Escénicas.



Sábado 24 de agosto - 20 hs.



Ciclo de Teatro Local: “Intermitencias” dirigido por Vaquitas Imaginarias.



Domingo 25 de agosto – 19 hs.



Ciclo de Música: “Urubamba”.



Viernes 30 de agosto – 20 hs.



Ciclo de Cine No Ficción: “Lago Escondido, soberanía en juego” de Camilo Gómez Montero.



Sábado 31 de agosto - 20 hs.



Ciclo de Microteatro Homenaje a Cortázar: “Bestiario: Versiones teatrales inspiradas en cuentos de Julio Cortázar.”



Viernes 6 de septiembre - 19 hs.



Muestra de Artes Visuales: “Azulanaranjado” de Marina Furiasse.



Viernes 6 de septiembre - 20 hs.



Ciclo de Cine Amores de película: “Lars y la chica real” del director Craig Gillespie.



Sábado 7 de septiembre - 20 hs.



Ciclo de Teatro: “La Lechera” dirigido por Alejandra Rodríguez.



Domingo 8 de septiembre - 19 hs.