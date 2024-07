La Selección Argentina jugará una nueva final y sueña con el bicampeonato en la Copa América 2024

La Selección Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, alcanzó su cuarta final en tres años y se prepara para enfrentar a Colombia o Uruguay el próximo 14 de julio en Miami, buscando su segundo título consecutivo en la Copa América.

La Selección Argentina se encuentra nuevamente en una final, un logro que para algunos parece lógico pero que no debe ser subestimado. Desde 2021, el equipo de Lionel Scaloni ha llegado a la final de cada torneo que ha disputado, excepto en la Copa América 2019. Este 14 de julio, en Miami, enfrentará a Colombia o Uruguay en busca de su segundo título consecutivo en la Copa América.

El equipo de Lionel Scaloni mostró su fortaleza al superar a Canadá en una semifinal complicada. Con un rival audaz y un campo de juego en mal estado, Argentina logró imponerse con autoridad. Tras un pobre rendimiento contra Ecuador, la Selección necesitaba mejorar su imagen, y lo hizo con ajustes tácticos y de nombres en el equipo titular.

El técnico apostó por un cuatro más defensivo, con Gonzalo Montiel cubriendo a Davies y Shaffelburg. En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister intercambiaron posiciones, mientras que Messi volvió a jugar como falso nueve, acompañado por Di María y Julián Álvarez en ataque.

Desde el inicio, la Scaloneta tomó el control del partido. Con Messi muy activo y Di María desplegando todo su talento, Argentina volvió a mostrar su juego característico de pases y asociaciones. La apertura del marcador llegó tras una recuperación en mitad de cancha: un gran pase de Rodrigo De Paul permitió a Julián Álvarez anotar su segundo gol en el torneo.

Argentina se sintió cómoda con el 1-0 y generó varias oportunidades de gol, aunque faltó precisión para aumentar la ventaja. Canadá solo inquietó con una jugada aislada, que fue bien controlada por Emiliano "Dibu" Martínez.

En el segundo tiempo, la Selección continuó dominando el juego. Un destacado De Paul, jugando como en sus mejores tiempos en Racing, fue clave para encontrar el segundo gol y asegurar la tranquilidad del equipo. Lionel Messi, con un gol de rebote, marcó su primer tanto en esta Copa América y demostró que está en plena forma.

Con el 2-0, Argentina manejó los tiempos del partido y mostró su jerarquía, destacando el nivel de sus tres volantes, similar al del Mundial. Este rendimiento es un contraste con el partido anterior contra Ecuador, sugiriendo que el equipo supo aprender y reaccionar a tiempo.

La Scaloneta celebró su pase a la final con alegría y optimismo. Con la posibilidad de convertirse en el país con más títulos de Copa América en la historia (actualmente empatado 15-15 con Uruguay), el equipo argentino está listo para bordar una nueva estrella en su escudo.

El próximo desafío será el domingo 14 de julio en Miami, donde Argentina buscará coronarse campeón ante Colombia o Uruguay. La ilusión y el sueño de la gloria están más vivos que nunca.

Síntesis de Argentina vs. Canadá las semifinales de la Copa América 2024:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Gol en el primer tiempo: 22m Julián Álvarez (A).

Gol en el segundo tiempo: 6m Lionel Messi (A).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Liam Miller por Shaffelburg (C); Ali Ahmed por Laryea (C); 19m Tani Oluwaseyi por David (C); Nicolás Otamendi por Tagliafico (A); 26m Nahuel Molina por Montiel (A); Jonathan Osorio por Davies (C); Mathieu Choiniére por Eustaquio (C); 33m Lautaro Martínez por Álvarez (A); Nicolás González por Di María (A); Exequiel Palacios por Mac Allister (A).

Estadio: MetLife.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).