Gran Hermano: La controvertida decisión que tiene a todos hablando

Nicolás Grosman es finalista en Gran Hermano tras ganar la última prueba del líder. La final se celebrará el 7 de julio, seguida de una polémica emisión especial el 8 de julio para la entrega de los “Premios Gran Hermano”.

El domingo 7 de julio, "Gran Hermano" celebrará su esperada final para coronar a un nuevo campeón. Nicolás Grosman ya se aseguró un lugar en la final tras ganar la última prueba del líder, mientras que Emma Vich, Bautista Mascia y Darío Martínez Corti competirán por los lugares restantes.

Sin embargo, el programa no terminará ahí. Santiago del Moro, conductor del reality de Telefe, anunció que el lunes 8 de julio se realizará una emisión especial para entregar los "Premios Gran Hermano". En esta gala, los ex participantes tendrán la oportunidad de ser reconocidos por su desempeño en el programa.

"La final es el domingo 7 y el lunes 8 tenemos el último programa, con una fiesta para celebrar a los ganadores. Además, el lunes 8 se entregan premios y habrá un reconocimiento muy importante para el mejor jugador o jugadora de la temporada", afirmó del Moro.

La decisión de añadir esta ceremonia de premios fue recibida con críticas por parte de los seguidores del programa en redes sociales, quienes consideran que es una manera de premiar a Juliana "Furia" Scaglione, a quien muchos ven como la verdadera ganadora de esta edición.

"Me muero, inventaron un premio para que no les haga juicio", "Al otro día de la final se entrega el premio al mejor jugador de la temporada... porque el que salga campeón jugaba al tenis, se ve", "Inventaron un nuevo premio para ver si Furia puede ganar algo", "Este premio berreta que le van a dar a Furia no vale nada", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality.