Andrés Rolón, tras los allanamientos por cannabis en San Isidro: “Voy a hacer una denuncia penal por amenazas"

El ex concejal y actuel juez de faltas de San Isidro, Andrés Rolón, anunció que iniciará acciones legales por amenazas contra el abogado de Superfly Cannabis Medicinal luego del decomiso de marihuana en una zona residencial de San Isidro.

El Juez de Faltas y ex concejal sanisidrense, Andrés Rolón, conedió una entrevista con el periodista Daniel Buroone Risso donde dió detalles sobre su decisión de decomisar las más de mil plantas de marihuana pertenecientes a la Organización Superfly Cannabis Medicinal.

"Esto nace como consecuencia de denuncias de vecinos por actividades extrañas y mucha afluencia de público, realización de fiestas, en ese domicilio”, explicó Rolón al ser consultado sobre el origen del allanamiento realizado en Pirovano 660, Martinez “esa es una zona absolutamente residencial, estamos hablando entre Av. del Libertador y las vías del tren Mitre", amplió.

Respecto al procedimiento explicó que “Se llevó a cabo la inspección en el lugar, llegan las actuaciones a este juzgado, se constatan las plantas, razón por la cual confirmo la resolución de clausura. Autorizo el cuidado de las plantas bajo apercibimiento de decomiso y allanamiento del lugar”.

"Los dueños del lugar se presentan en mi juzgado el día cuatro sabiendo ya que tenían el rechazo de una solicitud en el municipio del certificado de localización y como hago con todas las actuaciones están garantizados todos los derechos de los imputados en infracciones", añadió.

"Desde mi tribunal y con mi firma pedí un informe a la oficina específica del Ministerio de Salud y mediante una comunicación oficial el Ministerio en el ámbito de la causa 82/2024 que tramita ante el Tribunal de Faltas número 1 a mi cargo de la Municipalidad de San Isidro", explicó.

"Estamos frente a una ONG que no tenía habilitación no solo municipal sino que tiene su habilitación pendiente de resolución y no puede estar vinculándose con pacientes inscriptos", subrayó Rolón.

Al preguntarle si debería haber intervenido la justicia penal en este caso, Rolón respondió: "Mi orden como Tribunal de Faltas prevé la garantía de los derechos que tienen los imputados fijados por la norma respectiva, razón por la cual yo cumplí con el proceso penal que me vi obligado a iniciar".

Amenazas y denuncia

Además, Rolón apuntó al abogado de la empresa quien se expresó publícame te sobre el caso "Esa persona fue quien fomentó un ataque el domingo a la mañana por las redes sociales que lleva un nivel de agresividad importante no solo hacia mí, sino también en el teléfono de mi esposa y atacando a toda mi familia, lo que me obliga a hacer la denuncia penal por amenazas ante el Colegio de Abogados de Capital Federal donde está inscripto as voy a hacer un juicio de daños y perjuicios contra esa persona", expresó finalmente