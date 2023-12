Patricia Bullrich presentó el “Plan Bandera” para restaurar la paz en Santa Fe

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentan el innovador “Plan Bandera” en un evento realizado en el Monumento a la Bandera de Rosario, con el objetivo de abordar integralmente las problemáticas de seguridad en la provincia.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, mediante un acto realizado en el Monumento a la Bandera de Rosario, han anunciado el lanzamiento del “Plan Bandera”, destinado a fortalecer la seguridad en la provincia de Santa Fe.

En este sentido, dirigiéndose a los presentes, la Ministra afirmó “Defender a los ciudadanos y estar en contra de los delincuentes, que parece una frase común, es lo más importante que tenemos que hacer. Nosotros queremos el orden de la paz para ser libres. Hoy los ciudadanos de Rosario no se sienten libres, sienten que están bajo el yugo de quienes los extorsionan día a día. Creemos que no puede haber un solo milímetro de territorio argentino donde no rija la ley y la constitución, donde los narcos y los sicarios crean que esto es una tierra donde pueden hacer lo que quieran.”.

En el marco del Plan Integral, se trabajará en un programa de reducción de armas, involucrando a la Agencia Nacional de Materiales de Armas Controladas, recientemente trasladada al Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, se implementó un programa de denuncias anónimas para combatir la proliferación de búnkeres y puntos de venta ilícitos.

En otro tramo de su discurso, la Ministra expresó: “Nosotros venimos a decirles que acá no se hace lo que se quiere, acá solo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad.”.

Así también, la Ministra ratificó la el traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la jurisdicción de su Ministerio, sumando esta fuerza a las cinco fuerzas federales ya existentes.

Esta integración busca fortalecer la coordinación y eficiencia en la gestión de la seguridad en la región.

Para cerrar su presentación, la Ministra ratificó su compromiso con las Fuerzas, expresando: “Les quiero hablar a todos los miembros de las Fuerzas Federales y si el Gobernador me permite, también a la Policía de Santa Fe, que sufre todos los días, teniendo sus familias acá, las amenazas que le realiza la narco-criminalidad. Quiero decirles que queremos trabajar con profesionalidad, de manera total y absolutamente coordinada y de manera urgente.”

“Quiero que sepan que todos ustedes van a estar protegidos con su tarea, que no vamos a permitir que ningún miembro de las fuerzas que esté realizando su tarea sea condenado de manera injusta. Los vamos a cuidar porque creemos que cuidando a las fuerzas de seguridad, también cuidamos a la ciudadanía.”

Y concluyó: “A los rosarinos y a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe les decimos que tenemos la orden del Presidente de la Nación de llevar adelante esta tarea, que está encuadrada nada más ni nada menos que en la ley y en nuestra Constitución. Por eso nuestro mensaje es concreto, el que las hace, las paga.”

Participaron del acto junto a la Ministra, los funcionarios Vicente Ventura Barreiro, Martín Verrier, Federico Angelini, la Vicegobernadora Gisela Scaglia entre otros.