Unión Democrática en Olivos: Partidos y Dirigentes Apoyan a Massa en el Balotaje contra Milei

En un gesto de unidad democrática, diversos partidos y dirigentes se congregaron en Olivos para expresar su respaldo a Sergio Massa frente al balotaje contra Javier Milei. Mientras Argentina celebra 40 años de democracia, se subraya la importancia de no ceder el futuro a modelos autoritarios.

De cara al próximo balotaje que tienen como candidatos a Sergio Massa y Javier Milei, diferentes partidos políticos y dirigentes se reunieron hoy en Olivos en una conferencia para expresar su apoyo al candidato a Presidente Sergio Massa y brindar un mensaje de unidad.

Mientras Argentina celebra los 40 años del retorno de la democracia, el país atraviesa un punto de inflexión: el pasado 22 de octubre los votos expresaron una necesidad de realizar cambios en la administración del país. Por este motivo, dirigentes y partidos dejaron en claro que el futuro no puede quedar en manos de quienes detrás de la palabra libertad expresan un modelo de sociedad profundamente autoritario y excluyente.

Participaron de la conferencia: Fabián Becerra (Partido Socialista), Florencia Zurini (Libres del Sur), Alan Avaca (Partido Tercera Posición), Néstor Ríos (Ateneo Raúl Alfonsín), Oscar Elsink (Hagamos un País), Mercedes Landa (Lealtad y Dignidad), Daniel Ocampo (P.A.I.S), José Vizgarra (Movimiento Revolución del Parque), Matías Marinoff (Volver a Martelli), Claudio Soria (Alternativa Vecinal) y Gabriela Commateo (Fundación Relacionarse sin violencia). Además, los dirigentes: Cjal. (MC) Carlos Roberto PS, Cjal. Carlos Giménez UCR, Dip. (MC) Horacio Alcuaz.

“El estar del lado del pueblo y de los que menos tienen nos hace hoy estar del lado de Sergio Massa. Muchos han traicionado la posibilidad de representar a nuestro pueblo" expresó Horacio Alcuaz.

Por su parte Alan Avaca, del Partido Tercera Posición agregó "Decimos no a la motosierra que pretende romper los derechos de los trabajadores. Celebro que todas estas agrupaciones se puedan unir para apoyar a Sergio Massa. Les agradezco a los sectores que hicieron posible este encuentro. En especial a Joaquín Noya, quien fue que nos convocó; estamos debatiendo si queremos un modelo de país en el cual siga vigente un modelo democrático o no. Tenemos un candidato que expresa el fin de la grieta argentina y nos brinda unidad nacional”.

“Desde libres del sur militamos la campaña de Massa porque creemos que es importante poder discutir con la sociedad la importancia de esta elección. Massa nos convoca a un gobierno de unidad nacional. No podemos no tomar posición ante estas elecciones" señaló Florencia Zurini de Libres del Sur.

“Somos críticos del sistema político de la cual todos somos parte. No somos un partido de oposición, acompañamos las medidas que creemos que son correctas para el pueblo argentino. Lo que está en riesgo es mucho más que nuestras diferencias” dijo el ex concejal Carlos Roberto.

Por último, Néstor Rios manifestó: “Respaldamos la candidatura de Sergio Massa en este momento como radical. Me hubiera gustado que el partido haya tomado una postura más firme. Si bien en voz de su presidente ha dicho que Milei no gane las elecciones, a mí me hubiera gustado una posición orgánica y firme a favor de la democracia y la candidatura de Massa"

Además, acompañaron en la conferencia Joaquín Noya, Presidente del Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos en el distrito, el Presidente del PJ local Hernán Lanía, la senadora provincial Sofía Vanelli, el titular de ATE Zona Norte Fabián Alessandrini, entre otros.