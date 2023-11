Milei confirmó charlas con Macri y Randazzo para el balotaje y quiere a Bullrich en Seguridad

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, busca apoyos para el balotaje del 19 de noviembre, manteniendo diálogos con Mauricio Macri y Florencio Randazzo. Además, propone a Patricia Bullrich como posible ministra de Seguridad en su eventual gobierno.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confirmó hoy que mantiene conversaciones con el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, y con el excandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, luego de quedar segundo en las elecciones de este domingo, más de seis puntos por debajo de Sergio Massa.

A lo largo de la jornada de lunes, el economista en declaraciones a varios medios de comunicación halagó a distintos sectores opositores con el fin de lograr apoyos de cara al balotaje del 19 de noviembre contra el candidato oficialista Sergio Massa, donde destacó también el interés de sumar a Bullrich como "ministra de seguridad" y a la izquierda en el ministerio de Capital Humano.

En diálogo con La Nación+ confirmó esta noche que mantiene diálogo con diferentes referentes de la oposición, como Mauricio Macri y Florencio Randazzo.

"Tengo buena relación con Mauricio. Yo lo escucho mucho. Valoro su experiencia y es muy valiosa", señaló Milei y consideró que "nos parecemos ideológicamente".

Asimismo, indicó: "Yo propuse crear un instrumento electoral que no necesariamente se sumen en la Libertad avanza, en donde el que gana lidera y el que pierde acompaña".

También destacó el trabajo de Randazzo y confirmó que mantiene conversaciones por sus "buenas relaciones" que formaron en el Congreso Nacional.

"Nosotros tenemos buena relación con Randazzo y tuvo una tarea destacable en la función publica y fue alguien que se le paró de manos a Cristina (Kirchner). Es algo del núcleo duro que estamos formando", aclaró Milei.

Luego, reiteró su interés de sumar a la ex candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, como "ministra de seguridad"

"Yo no descartaría a Patricia Bullrich como ministra de seguridad. Nosotros hemos valorado mucho su gestión como ministra", aclaró.

El economista confirmó que en caso de ser electo su ministro de Justicia será el abogado Mariano Cuneo Libarona, con quien mantiene relación por su experiencia en el Grupo América, liderado por Eduardo Eurnekián y del cual Milei formó parte.

"Mariano Cuneo Libarona es altamente probable que esté a cargo del ministerio de Justicia, ya que es una persona muy capacitada", dijo.

Esta tarde, el economista en diálogo con radio El Observador volvió a hacer un llamamiento a la dirigencia de JxC a sumarse a LLA con el fin de derrotar al oficialismo: "Acá hubo una campaña dura y no hemos resuelto bien nuestras diferencias. Ahora bien, yo estoy dispuesto a hacer tabula rasa, yo estoy dispuesto a dejar todo en el pasado, a no remover nada con el objetivo que es ganarle al kirchnerismo".

Sin embargo, criticó a Rodríguez Larreta por "no representar las ideas de la libertad" y consideró que "está muy cercano" a las propuestas de Sergio Massa.

Milei también pretendió acercarse a quienes votaron a la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y aseguró que las "personas de izquierda" son las que "más saben" sobre capital humano.

"Nosotros los llamamos. No nos importan lo que piensan. Si me aportan una solución al problema, no me importan lo que piensa", dijo el economista.

El líder libertario quedó en segundo lugar este domingo en los comicios y competirá contra el candidato oficialista, Sergio Massa, en el balotaje para definir presidente de la Nación el próximo 19 de noviembre.

Tras alcanzar 29,98% de los votos y quedar casi siete puntos por debajo de Massa, el diputado nacional busca incorporar votos del resto de las alianzas a sus filas para obtener una victoria el 19 de noviembre.