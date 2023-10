El Arzobispo de Buenos Aires sorprendido por la propuesta de LLA de cortar relaciones con el Vaticano

El Arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva expresó su sorpresa ante la sugerencia de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras Jorge Bergoglio sea Papa. Esto ocurrió durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza, donde se enfatizó la importancia de no dejar de lado los valores del Evangelio en las elecciones presidenciales.

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, expresó hoy su asombro y sorpresa ante la propuesta de cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras Jorge Bergoglio esté al frente de la Iglesia Católica. La sugerencia se hizo durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza. García Cuerva, en respuesta a esta idea, enfatizó la importancia de no dejar de lado los valores del Evangelio en las elecciones presidenciales que se avecinan.

"Lo escuché y quedé asombrado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida", comentó el arzobispo en una entrevista en radio Perfil.

Esta propuesta se realizó en el marco del cierre de campaña del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, donde el economista Alberto Benegas Lynch planteó la idea de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Benegas Lynch, considerado por Milei como un "prócer del liberalismo," argumentó que esta acción sería un acto de respeto hacia la religión católica.

El Arzobispo García Cuerva expresó su preocupación por esta sugerencia y la consideró "impactante". Para los católicos, el Papa, independientemente de quién sea, es una figura de importancia espiritual y pastoral. "Nos encontramos asombrados con este cierre de campaña en el que alguien propone, en nombre de 'mi religión católica', debe tener una religión privada, propia", comentó el arzobispo en referencia a Benegas Lynch.

El líder religioso destacó la necesidad de encontrar puntos de unidad en momentos críticos para Argentina y expresó su preocupación por el hecho de que esta propuesta genere una nueva división en la sociedad. García Cuerva también recordó que en un episodio similar en 1884, el presidente Julio A. Roca retiró el permiso diplomático al nuncio apostólico, pero 16 años después fue el mismo Roca quien restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano. En ese sentido, instó a aprender de la historia y evitar confrontaciones innecesarias.

En un mensaje con miras a las elecciones del próximo domingo, el arzobispo enfatizó la importancia de votar con los valores del Evangelio y no dejarlos fuera del proceso electoral. "No hay que dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, sino que también votar con los valores del Evangelio. Votar pensando en la solidaridad, en aquellos que más sufren, y en el futuro de Argentina. Propongo que no dejemos el Evangelio afuera del cuarto oscuro, y que seamos cristianos en nuestras elecciones", concluyó García Cuerva.