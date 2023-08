Una carnicería de Vicente López dolarizó sus precios ante la crisis económica

En medio de la agitación económica que afecta a Argentina, un carnicero tomó la controvertida decisión de “dolarizar” los precios de la carne en su carnicería ubicada en Vicente López. La medida busca adaptarse a la realidad de una moneda local en constante depreciación frente al dólar estadounidense. Marcelo expresó sus motivaciones en una reciente entrevista radial.

"En realidad lo que te quiero comentar es que ya estamos dolarizados, que no tengamos los papelitos en el bolsillo no significa que la Argentina no esté dolarizada", afirmó Marcelo durante su conversación con TN. A pesar de la ironía con la que mencionó la situación, dejó en claro su perspectiva sobre la economía local.

La preocupación por las dificultades que enfrentan tanto los comerciantes como los consumidores fue evidente en sus palabras. "Lamentablemente como vos decís, el argentino gana en pesos y bueno, yo aprovechando de forma irónica a que vivimos en una sociedad dolarizada y no tenemos dólares. Entonces volqué los precios este al Dólar y bueno suenan y se ven más bonitos", señaló Marcelo, dueño de la carnicería ubicada en Florida, Partido de Vicente López.

La carne, un alimento básico en la dieta argentina, ha visto fluctuaciones de precio en las últimas semanas. Marcelo compartió su perspectiva sobre esta tendencia: "eso mira cuánto dijiste el kilo de asado 5 dólares son $4,000 es lo que va a valer mañana la carne en todas las carnicerías de Buenos Aires".

La estrategia de Marcelo incluyó ofrecer productos como la picada y el carbón a precios en dólares. "Tenés cinco dólares la picada y la tenemos en oferta, la picada tres dólares", detalló.

En cuanto a los desafíos que enfrenta como comerciante, Marcelo mencionó los aumentos de precios que han impactado su negocio. "la carne aumentó un 35% el día lunes y ahora mañana viene un aumento nuevo de un 20%. O sea no hicieron nada para frenar nada", subrayó, refiriéndose a las medidas gubernamentales.

En medio de esta situación, el carnicero compartió el inminente cambio en los precios de la carne en su negocio. "Tengo el precio nuevo de mañana, la carne de costo al mostrador 3000 pesos el kilo nos va a salir a nosotros. Así que tres por tres que es un 30% mínimo que podemos poner 3.900 pesos, empezaremos por ahí con los cortes de carne tradicionales", explicó.

Marcelo concluyó la conversación destacando las dificultades compartidas entre comerciantes y consumidores en este contexto económico. A pesar de la incertidumbre, su decisión de dolarizar los precios ha generado un debate en torno a las estrategias adoptadas por los comercios locales en medio de la crisis.