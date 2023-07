Claudio Baumgarten, Pre Candidato a Intendente de Tigre, dio su versión sobre conflictos internos y difusión de audios privados

Claudio Baumgarten, pre candidato a Intendente de Tigre por La Libertad Avanza, emitió un comunicado respondiendo a noticias periodísticas que vinculan a su espacio con Malena Galmarini, pre candidata a Intendente de Tigre por Unión por la Patria.

En un escrito enviado a elcomercioonline.com.ar, Baumgarten relata una serie de hechos ocurridos en el marco de su candidatura, destacando disputas internas, reuniones y acuerdos políticos. Además, hace referencia a la difusión de audios privados que han generado conflictos y agravios dentro de su agrupación. El pre candidato cuestiona la estrategia utilizada y se pregunta sobre las intenciones detrás de estos actos, que han generado un clima de tensión interna en el espacio que conduce Javier Milei.

Texto con el descargo de Claudio Baumgarten

En mi carácter de Pre candidato a Intendente de Tigre por la Libertad Avanza, y ante noticias periodísticas del diario La Nación del día de la fecha donde hace nuevamente referencia a audios donde se vincula a nuestro espacio con la Pre Candidata a Intendente de Tigre por Unión por la Patria, Malena Galmarini, cumplo en relatar los siguientes hechos:

En mayo de 2022 fui invitado por mi amigo desde hace 15 años Juan José Cervetto a una charla que iba a dar Javier Milei en el Hotel Windham de Nordelta, charla que fue organizada en conjunto con Martin Urionaguena, por ese entonces coordinador del espacio de Milei en Tigre. Hacia el mes de junio 2022, dada mi amistad y conocimiento con Sebastián Pareja, me pide este que me sume a Martin Urionaguena para asistirlo y enseñarle sobre las actividades que tendría que desarrollar como coordinador para la difusión de las ideas y propuestas de Javier Milei. En paralelo Juan José Cervetto seguía desarrollando su actividad política en favor de Javier Milei en todo el distrito. Así sucedió durante dos años para Cervetto que desde 2021 venia difundiendo las ideas del liberalismo en Tigre con un gran despliegue territorial y desde Febrero del 2023 para Urionaguena donde pudo constituir su primer mesa política, pero sin la presencia de Cervetto a quien no quería en la misma.

Fui designado por Martin Urionaguena como Candidato a Intendente de Tigre a principios de mayo de este año. Desde siempre le dije a Urionaguena que a su espacio no le sobraba nadie y que tenía que sumar a todos los referentes de las distintas expresiones políticas que siguieran a Javier Milei, como Unión Celeste y Blanco, Partido Demócrata, Avanza Tigre de Cervetto y Unión por Todos entre otros. La explicación habitual de Urionaguena era que no quería sumarlos para que no le pidan lugares en la lista, menos aún los primeros.

Un mes antes del cierre de listas nos reunimos Cervetto, Urionaguena y yo a tomar un café para trabajar en conjunto, a lo cual nuevamente, Urionaguena veta el ingreso al espacio.

Meses atrás, un amigo de la política de Urionaguena lo llama para sugerirle que se lleve bien con Cervetto dado su trabajo territorial. Nuevamente, no.

Hacia el día 23 de junio, previo al cierre de listas, Urionaguena me avisa que tiene una reunión con Malena, a quien conoce de su paso por el Frente Renovador años atrás. Me cuenta también de distintas conversaciones que tenía con la misma y él me cuenta que va a poner a Cervetto en el tercer lugar. Entre esa decisión y su retiro del espacio, portazo mediante por así decirlo, entra Cervetto en el primer lugar por razones de trayectoria, oportunidad, sobrados méritos y conveniencia. Cervetto fue el primero en Tigre en defender las ideas de la Libertad y saco 18.000 votos en las elecciones del 2021. Acto seguido yo, como candidato a Intendente de Tigre, le ofrezco a Urionaguena que se quede en el también meritorio tercer lugar y a Maria Esquivel en el cuarto lugar de la lista. Ambos se retiran del espacio.

El dia 23 de junio por la noche, me relata Cervetto, que Urionaguena lo llama por telefono para felicitarlo por el primer lugar en la lista.

Siempre tuve las ideas sobre lo que le falta a Tigre y lo escribí. Casi cincuenta páginas de cambios estructurales y propuestas. Para mi sorpresa, mi amigo Cervetto y su equipo tenían un trabajo similar.

Ese mismo día Urionaguena graba un audio que según sus propios dichos una militante del espacio lo difunde por las redes y tiene una amplia viralizacion. No recuerdo bien lo que dice dado que dura ocho minutos aproximadamente, pero denuncia un supuesto pacto Massa Milei y su visible enojo.

Al día siguiente (24 de junio) sobre el mediodía Urionaguena gentilmente me avisa que me saca de un grupo de chat de los miembros de la agrupación donde yo participaba.

Con relación a partes del audio, niego terminantemente haber tratado a Malena Galmarini y a Sergio Massa y haber realizado acuerdo alguno. Si sabía por los propios dicho de Urionaguena su amistad de años con Malena y sus conversaciones previas en los días anteriores al cierre de listas.

El único acuerdo que existió fue la charla entre Cervetto y el que suscribe, sobre su incorporación al primer lugar de la lista.

Un audio difundido en el día de hoy por La Nación solo para suscriptores, con la voz de Sebastián Pareja donde dice que “ el único pedido de Malena es que Cervetto entre como primer o segundo concejal, eso es lo que tenemos que solucionar”.

Quiero aclarar que Sebastián Pareja jamás hablo con Malena Galmarini y que el audio difundido corresponde a contestaciones a los comentarios de Urionaguena sobre sus propias y personales charlas sobre Malena.

El difundir conversaciones privadas, mejor dicho, partes de conversaciones privadas donde la sola mención de un audio, no hace a la charla en general, no esta bueno.

Se de la hombría de bien de Sebastián Pareja y del enorme trabajo realizado en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires donde Javier Milei lleva candidatos a Intendente

Se y me consta de la dedicación personal 24x7, aun a sabiendas de dejar actividades personales y familia, al armado de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires.

Al dia de la fecha y a casi treinta días del cierre de listas, nuestra agrupación y los miembros todos de las listas, hombres y mujeres, somos víctimas de violencia de género, persecución ideológica, agravios, difamaciones, insultos, operaciones de prensa, videos y audios difundidos por Urionaguena, María Esquivel y en concordancia con otras personas, donde pide la renuncia de los armadores provincial y nacional, Candidatos a Diputados nacionales, intendentes, concejales.

Sabemos que tanto Urionaguena, como Maria Esquivel y Daniela Rabuffetti, nuestros principales atacantes y detractores, son o han sido candidatos a concejales y consejeros escolares en las listas de Nicolás Massot del año 2021 y 2023, quien en esta oportunidad lleva adelante la lista de Patricia Bullrich.

Personalmente fui víctima de un escrache por parte de María Esquivel, quinta candidata a Concejal de la lista de Patricia Bullrich, justo debajo de las oficinas de Nicolás Massot en General Pacheco.

¿Para qué embarrar tanto la cancha desde hace treinta días del cierre de listas?

¿Para qué difundir audios de charlas privadas?

¿Para qué? ¿Para quién?

Claudio Baumgarten

Pre Candidato a Intendente de Tigre

La Libertad Avanza