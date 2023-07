Se corrió la maraton “Comunidad de Tigre” en celebración del 88 aniversario de El Talar

l Municipio de Tigre organizó la maratón Comunidad de Tigre en conmemoración del 88 aniversario de El Talar, con la participación de más de 1300 personas en las modalidades de 5K competitiva y caminata familiar de 2K. El intendente Julio Zamora resaltó la importancia del evento como un punto de unión entre los vecinos en torno al deporte y compartió los planes de infraestructura deportiva en el Municipio.

En el marco del 88° aniversario de El Talar, el Municipio de Tigre organizó una nueva edición de la carrera Comunidad de Tigre. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron a los más de 1.300 vecinos y vecinas que se inscribieron en los 5K competitivos y la caminata familiar de 2K.

“Una nueva carrera de Comunidad de Tigre, junto a toda la familia y más de 1.300 inscriptos nos hablan del éxito de esta convocatoria que hace el Municipio de Tigre. Un momento de encuentro en la comunidad, muchos vecinos contentos de que se vuelvan a celebrar estas caminatas y carreras que vamos a seguir haciendo, porque significan que logramos un punto de unión entre los vecinos alrededor del deporte” expresó el jefe comunal.

Y continuó: “En materia de obras, Tigre tiene un horizonte muy amplio. Estuvimos inaugurando el SUM en el Polideportivo Zabala; estamos haciendo dos microestadios, el 18 inauguramos el primero que va a tener el municipio de Tigre en la localidad de Don Torcuato y va a llevar el nombre de ´Intendente Ricardo Ubieto´, en reconocimiento a que fue él quien inauguró el primer polideportivo. Además, tenemos una pista de atletismo validada internacionalmente en donde se van a poder batir récords y eso nos muestra como un Municipio innovador, que sigue incorporando propuestas deportivas y sigue trabajando por nuestra comunidad”.

El punto de largada fue sobre la Avenida Paul Groussac y su intersección con General Pacheco, donde antes de comenzar la competencia los participantes hicieron la entrada en calor guiada por profesores de los polideportivos locales. Tras ello, los competidores fueron divididos en las diferentes categorías.

Fernando Castro, ganador de la carrera, indicó: “La realidad es que me pareció una carrera fantástica, un clima ideal. Que un Municipio se preocupe como lo hicieron con un evento familiar me parece fantástico. Muy amable toda la gente. Yo soy de Campana, no tengo la suerte de entrenar en un polideportivo, entrenó en la calle y no tenemos allá un polideportivo como los que tienen acá”.

El recorrido de los participantes de los 5K fue por la Avenida Paul Groussac hasta su intersección con 25 de Mayo, donde retomaron hasta la meta. Por su parte, los competidores de la caminata, desviaron su recorrido por la calle General Pacheco, tomaron Bolivia, luego Independencia y Libertad hasta Godoy Cruz donde retomaron a la artería principal.

Gabriel Villacorta, vecino de Troncos del Talar, señaló: “La verdad que fue una carrera espectacular, muy familiar. También estuve en la carrera de General Pacheco. Yo tengo nietos que usan los polideportivos, yo voy al Sarmiento. La verdad que es un lujo vivir en Tigre, es un privilegio”.

En toda la traza donde se desarrolló la competencia hubo personal del Servicio Emergencias Tigre (SET) acompañando a los participantes y también puestos de hidratación. Además, estuvo presente un stand del programa Reciclá.

Todos los primeros puestos de los 5K:

18 a 35 años - Masculino

Fernando Castro

18 a 35 años - Femenino.

Lourdes Cerrizuela

36 a 50 años - Masculino

Daniel Zabala

36 a 50 años - Femenino

Romano Noelia

+50 años - Masculino

Gabriel Cavernesi

+50 años - Femenino

Marta Guterman