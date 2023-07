Renuncia a su precandidatura a primera Concejal de Tigre Gisela Zamora

Renuncia a su precandidatura a Concejal de Tigre Gisela, la esposa del intendente Julio Zamora por una observación de Avanza Libertad que impugnó los intentos de la postulación dentro de la lista.

Renuncia a su precandidatura a concejal de Tigre Gisela Hortazo, esposa del intendente Julio Zamora por una observación de la precandidata a concejal por la libertad avanza, Adriana La Magna, que desgastó los intentos de la postulación dentro de la lista.

El intendente Julio Zamora al respecto declaró: “No quisimos seguir insistiendo, a pesar que la observación no corresponde, decidimos que Gisela no participe. Queda Cecilia Ferreira como 1 candidata a concejal” confirmo en exclusivo a FM RDT Julio Zamora.

La noticia sacudió a propios y ajenos, ya que Gisela Zamora es la persona mas de confianza del intendente de Tigre, quien había advertido que no quería chicanas en el proceso de la PASO.

Por último Zamora concluyó: “No vamos a estar discutiendo y no estamos para una batalla judicial por respeto a los vecinos, no se les puede decir que hoy esta y mañana quizás no pueda estar. Cecilia merece ese lugar que es una trabajadora social que labura hace muchos años, y es nuestro mejor cuadro político”.

Gisela Zamora presenta a Cecilia Ferreira