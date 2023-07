Julio Zamora: “Apoyo la unidad, pero aspiramos a una competencia democrática en Tigre”

En medio de las internas partidarias en Tigre, Julio Zamora, actual intendente del municipio, manifestó su posición en relación a la unidad y la competencia electoral. Zamora expresó: “Soy parte de un espacio político que definió un candidato a la unidad que es el actual Ministro de Economía. Le transmití primero mis felicitaciones por el logro personalmente”.

En declaraciones radiales, el intendente de Tigre se mostró dispuesto para acompañar al candidato a presidente Sergio Massa y al gobernador Axel Kicillof, afirmando: “Estoy a disposición para acompañarlo como candidato a presidente, tanto a él como a nuestro gobernador Axel Kicillof”.

Sin embargo, Zamora también hizo hincapié en su deseo de una competencia justa en las elecciones internas de Tigre: “Aspiro a que tengamos un tránsito normal en la disputa que está en Tigre, con dos candidatos”. No obstante, según sus declaraciones, el candidato a presidente le manifestó que no será imparcial en Tigre y que él no debería presentar su candidatura.

El intendente resaltó la dimensión de su rol como líder municipal y las presiones que enfrenta para abandonar su candidatura: “Tengo muchas presiones para bajar mi candidatura. Pensemos en la dimensión que significa ser intendente, el aprecio que tiene la comunidad conmigo, y que yo esté teniendo que dar estas explicaciones de decir no, le tengo que decir a mi comunidad que no me tengo que presentar”.

Zamora también mencionó la existencia de renuncias dentro de su equipo, las cuales atribuyó a “llamados por parte de funcionarios allegados al Ministro de Economía, que bajo distintos pretextos le dicen a mis funcionarios que tienen que renunciar”.

En relación a su participación en el Frente de Todos, Zamora explicó: “En el año 2019, a mí me anticipan que me van a dar una boletita cortita dentro del Frente de Todos. Entonces, yo tuve que inscribirme en un partido político vecinal, porque obviamente no aceptaba competir en desigualdad de condiciones”.

El intendente dejó claro su posición frente a las tres listas presentes en las internas: “Esta posición de las tres listas tiene que ver con un antecedente que yo no quiero, porque pareciera que yo puedo ir con cualquiera, y no es así. Yo soy peronista y quiero participar dentro de mi espacio político, gane o pierda”.

Zamora destacó su derecho a participar como intendente y el derecho de los vecinos de Tigre a que él se presente como candidato: “Tengo mi derecho a participar, y los vecinos de Tigre tienen el derecho también a que yo me presente como intendente, porque soy el intendente, no soy un dirigente”.

El intendente finalizó mencionando sus proyectos pendientes y la posible interferencia de otras fuerzas políticas: “Todavía tengo sueños para cumplir. Como terminar el hospital que me propuse para los vecinos de Tigre, los dos teatros que inicié para mi comunidad, dos nuevos microestadios. Esos sueños están inconclusos y la agenda de otros sectores políticos puede llegar a truncarlos”.

En cuanto a su postura frente a las elecciones, Zamora enfatizó: “Yo no prejuzgo en una elección en donde lo importante es el voto de los vecinos. Lo importante acá es que se respete la voluntad popular”.

Además, Zamora hizo una distinción entre el concepto de poder como dominio y poder como servicio: “Una cosa es la voluntad de poder que tiene que ver con el dominio y otra cosa es el poder como servicio. Yo el poder lo consigno como un servicio, no como un mando. Eso es lo que me diferencia de algunos dirigentes políticos”.