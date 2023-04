La construcción del Hospital Municipal en Tigre genera preocupación entre los concejales del FR

Concejales del FR Tigre cuestionan la construcción del Hospital de Alta Complejidad en el municipio y solicitan explicaciones a los secretarios locales. Durante la reunión, los ediles manifestaron su preocupación sobre la falta de planificación y costos del proyecto.

Concejales del FR Tigre exigen explicaciones sobre el Hospital de Alta Complejidad en Tigre. Los secretarios del municipio comparecieron ante el Honorable Concejo Deliberante, pero las respuestas dejaron a los ediles con más preguntas que certezas. Descubre los detalles aquí.



Los secretarios del Municipio de Tigre concurrieron al Honorable Concejo Deliberante de Tigre luego del pedido de los concejales del Frente Renovador para dar explicaciones sobre el proyecto del Hospital Municipal que ya se está construyendo.

En la reunión participaron, además de concejales de todos los bloques, los secretarios de Salud, Fernando Abramzon; de Hacienda, Anibal Mastroiani; de Legal y Técnica, Patricia Sandra D'Angelis y de Gobierno, Mario Zamora.

Micaela Ferraro, concejala del Frente Renovador, cuestionó la tardanza de los funcionarios en el envío de datos: “Pedimos información previa para analizar y ver antes del encuentro. No solo no la enviaron a tiempo sino que nos dimos cuenta que el hospital que plantea Zamora tiene financiamiento para las losas. Y luego enfatizó: Y el resto que?, de dónde se va a financiar. Están planteando un Hospital de 143 camas en una primera etapa para luego llevarlo a 500.

Abramzon expuso la perspectiva de Zamora frente a esta obra frente a los concejales: “El problema es el volumen de gente que estamos atendiendo. La pandemia empeoró la vida de la gente y de los médicos, ya que los mayores de 65 años se jubilaron. Perdimos una franja enorme de profesionales de la salud”.

En ese sentido, Ferraro declaró: “Es la primera vez que viene un funcionario municipal a dar explicaciones. Celebramos que hayan venido, lamentamos la falta de respuesta. Hubiéramos querido que además traigan respuestas sólidas, planificación elaboradas y trabajos coordinados entre áreas municipales”.

Por su parte, la edil Mayra Mariani sostuvo: “Vinieron cuatro funcionarios y quedaron más dudas que certezas. No sabemos cómo van a contratar enfermeros ni médicos teniendo en cuenta que hoy no se pueden cubrir las vacantes en los centros de salud y los vecinos tienen que hacer fila durante la noche para conseguir un turno para dentro de tres meses”.

“Nos gustaría que el Intendente dé más y mejores explicaciones sobre debates que nos ocupan, por ejemplo, la alcaldía en Dique Luján, el retraso de las clases por obras de baños o la incapacidad creciente del COT por enfrentar al delito. Zamora no puede gobernar evitando dar explicaciones al Concejo Deliberante”.

Durante el encuentro, Anibal Mastroiani y Mario Zamora no presentaron plazos ni costos precisos a los concejales presentes. Además, en relación al conflicto con Vialidad Nacional, Zamora solo declaró: “La gestión municipal cuenta con un patrimonio de inmuebles y derechos que se consiguieron por actos posesorios hace 30 años y no se puede regalar. El Hospital es un ‘acto posesorio’ más. El predio todavía no está catastrado”.

Por último, el concejal del Frente Renovador, Rodrigo Alvarez, criticó la poca claridad con la que fueron presentados los datos del presupuesto de la construcción: “Lo único que quedó en evidencia es que están construyendo un edificio y que se utiliza en 10% del presupuesto municipal pero eso implica desfinanciar otras áreas del municipio”. Y en torno al conflicto por la titularidad del terreno en construcción manifestó: “Mario Zamora no fue claro con la documentación donde se asegura que ese terreno no pertenece a Vialidad Nacional y si a la Municipalidad de Tigre”.

Además cuestionó la poca participación de los concejales de Juntos en el debate: “casi no han preguntado nada en torno a un tema tan importante para los vecinos de Tigre. Es preocupante, tanto el silencio o la complicidad. Espero que pronto se expresen”

Los funcionarios municipales se retiraron luego de participar de esta jornada en el Honorable Concejo Deliberante y los ediles solicitaron nuevamente su presencia a la brevedad debido a su inconformidad con las explicaciones dadas.