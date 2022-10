El intendente se reunió con el ex diputado nacional para dialogar sobre su trayectoria dentro de la función pública y analizar la situación actual del país. Luego del encuentro, Pepe se dirigió a la sede del PJ Tigre para brindar una charla sobre formación política.



El intendente Julio Zamora recibió al histórico dirigente peronista Lorenzo Pepe, para dialogar sobre su trayectoria y analizar el contexto actual de la Argentina. Luego del encuentro, el ex diputado nacional brindó una charla sobre formación política en la sede del PJ Tigre.

"Tuve el gran honor de encontrarme con una persona muy respetada dentro del peronismo como es Lorenzo Pepe. Pudimos conversar sobre las posibilidades que tiene Argentina y su participación en la vida política de nuestro país. Su presencia, apoyo y experiencia es muy importante para los que tenemos responsabilidades como representantes del pueblo", sostuvo el jefe comunal, quien entregó a Pepe una placa en reconocimiento a su compromiso con la función pública y su participación política.

"Hacía muchos años que no venía al Municipio de Tigre pero en esta oportunidad tuve la invitación del intendente Julio Zamora, que para mí fue algo muy conmovedor. Recordamos otras épocas y nos encontramos unidos en la ideología que profesamos. Me enseñó diferentes fotografías de cómo creció el distrito y eso me alegra mucho", mencionó Lorenzo Pepe.

Acerca de la charla encabezada por el histórico dirigente peronista, el presidente del Partido Justicialista de Tigre, Lucas Gianella, afirmó: "Estamos contentos de recibir a un compañero que fue diputado y vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Durante su vida representó los valores justicialistas, por eso es un gran honor contar con su apoyo al proyecto político que tenemos en el Municipio de Tigre de la mano del intendente Julio Zamora".

Lorenzo Pepe nació en Sáenz el 22 de agosto de 1931. A los 17 años ingresó en Ferrocarriles y comenzó allí su actividad militante sindical, que lo llevó a ocupar cargos ejecutivos en la Unión Ferroviaria, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles y a ser Delegado Parlamentario ante la OIT.

Electo Diputado Nacional en 5 oportunidades, además desempeñó el cargo de Presidente de la Comisión Administradora Bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es legislador pionero en la reivindicación de los héroes de la Guerra de Malvinas, por lo que fue condecorado, entre otras, con la medalla al “Mérito Civil”. También fue Congresal Nacional y Presidente del Partido Justicialista del Distrito de 3 de Febrero. Es miembro de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas desde 2003.