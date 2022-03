Julio Zamora y Mara Ruiz Malec dieron inicio al ciclo lectivo de los cursos de formación laboral en Tigre

El intendente y la ministra de Trabajo bonaerense encabezaron el acto de comienzo de clases, donde concurrirán más de 800 alumnos y alumnas del distrito para formarse de manera gratuita en diversos oficios. Al finalizar la cursada, recibirán los certificados oficiales que les permitirá obtener una salida laboral.

En la Fundación Oficios de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, encabezaron el acto de inicio del ciclo lectivo de los cursos de formación laboral de la Provincia de Buenos Aires. Juntos recorrieron las instalaciones y dialogaron con representantes de la institución, a la que asistirán más de 800 vecinos y vecinas para capacitarse en múltiples cursos y talleres.



"Recibimos una visita muy grata de la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, en el inicio de este periodo lectivo. El empleo es una herramienta fundamental en esta etapa de la post pandemia y tenemos la necesidad, no solo de crecer, sino de capacitar a nuestros vecinos. Tanto la tarea de este espacio como la del Tigre Instituto Formativo del Municipio pretenden brindar opciones para que las personas puedan instruirse y tiendan a generar riqueza intelectual y habilidades para acceder al mundo del trabajo”, destacó el jefe comunal.



Y ponderó: “A través de los distintos gobiernos nacional, provincial y municipal, así como organizaciones civiles y sindicales, se hace posible que muchas personas que no tienen la posibilidad de pagar una formación la puedan realizar de forma gratuita en espacios como estos".



Durante el encuentro, los presentes realizaron una visita al curso de operación de máquinas para la confección de indumentaria. Además, los postulantes al programa Impulsar Oficios presentaron un proyecto de energías renovables.



Por su parte, la ministra Mara Ruiz Malec afirmó: "Estamos iniciando el periodo lectivo de formación laboral en toda la Provincia. Lo hicimos en la Fundación Oficios que es un centro que tiene convenio con el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Dirección General de la Cultura de la Nación. El gobernador Axel Kicillof apuesta a la formación laboral como una de las principales políticas de empleo y también sabemos que la gestión municipal es clave; porque tiene el contacto directo con las empresas y los trabajadores y trabajadoras. Tuvimos aquí en Tigre una muy buena respuesta. También articulamos para saber cuáles son las demandas de la zona y en este distrito, que se empodera en la cuestión ambiental, uno de los proyectos que apoyamos es el curso de energías renovables, eso tiene que ver con la lógica que se le da desde el Municipio".



A través de un subsidio otorgado en 2021 por el Ministerio de Trabajo bonaerense, se adquirieron paneles solares que servirán para dar energía a aulas del Centro de Formación Laboral.



El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, también participó del encuentro y expresó: "Esta es una política muy importante que tiene la Provincia y se ve reflejada en el trabajo conjunto con estas instituciones como Fundación Oficios. Además, el Municipio cuenta con el Tigre Instituto Formativo, donde aproximadamente 4.500 vecinos por año realizan capacitaciones que los acerca a poder obtener empleos de calidad, un desafío en el que tenemos que seguir articulando junto a las empresas, ongs y el Estado".



Entre la oferta de cursos que se dictan en la Fundación Oficios se destacan: electricidad domiciliaria, instalación de paneles fotovoltaicos, soldadura y carpintería. Asimismo, el Municipio cuenta con el Tigre Instituto Formativo, un espacio creado hace más de 10 años como parte de las políticas de empleo del Gobierno comunal que tiene el propósito de mejorar el perfil laboral de los vecinos y vecinas.



"Trabajamos enfocados en la realidad que vive el vecino, con el compromiso de buscar docentes que tengan la vocación de enseñar, con el respaldo del Municipio de Tigre y por supuesto del intendente Julio Zamora. Este año hay más de 800 alumnos y alumnas inscriptos en oficios que tienen una demanda local; es por ello que tratamos de escuchar que formación se pide y cuál es la petición en la sociedad, como por ejemplo: víctimas de violencia de género, el colectivo LGTBIQ+ y otros que muchas veces no tienen acceso a estudiar. Buscamos que las personas vayan acercándose hacia la formalidad, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente", comentó el director ejecutivo de la Fundación Oficios, Sergio Moreno.



La Fundación Oficios es una organización sin fines de lucro creada en 2006 a partir de la iniciativa de un grupo de empresas, con el objetivo de promover la inserción socio-laboral. La iniciativa apunta a los sectores de la comunidad de menores recursos junto con su integración a la sociedad, como un aporte al bien común, a través de la educación y la formación integral de las personas.



Participaron del acto: la concejala de Tigre y secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferraro; el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Fernando Mantelli; los concejales de Tigre Rodrigo Molinos y Mayra Mariani; el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), Damián Ledesma; la inspectora de Educación Técnica Profesional, Mariana Sánchez; entre otros.