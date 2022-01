Se renueva la programación de la plataforma Lumiton

Este mes de enero la plataforma Lumiton sigue brindando a los vecinos de Vicente López la posibilidad de disfrutar de cine, teatro y música sin necesidad de salir de sus casas.

En primer lugar, en la sección “Vecine Vecine”, hasta el 7 de marzo siguen disponibles los contenidos del Festival Internacional del Cine Documental en Buenos Aires, un espacio dedicado al cine de lo real con nuevos formatos audiovisuales y narrativas originales.

En el marco de este festival, se destacan algunas obras como "Gorria" de Maddi Barber; "If the sea allows / Se o mar deixar" de Luis Alves de Matos; "Illusione" de Lorenzo Quagliozzi; "Insurgente" de Tonio David Hecker; y "La mirada obstinada" de Mario Bravo Gallardo.

Además, en la sección “York en Escena” para aquellos que quieran disfrutar del teatro en familia, desde el sábado 29 de enero estará disponible "Varieté de ilusiones", un espectáculo del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín.

Por último, en cuanto a contenido musical, se puede escuchar en Lumiton a "1915", una banda que se formó en un garaje de Villa Martelli en 2013 y ya cuenta con tres discos de estudio.

Para disfrutar de la programación, ingresar a www.lumiton.ar