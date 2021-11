Zaira Nara: “Soy muy consejera de mi hermana pero no me da pelota”

La modelo Zaira Nara afirmó que tiene una relación “muy cercana” con su hermana Wanda, pero lamentó que en general los consejos que le da “son en vano”.

Zaira Nara siempre se caracterizó por ser más discreta a la hora de hablar de su vida privada en los medios. Por eso, cuando se hizo pública la crisis matrimonial de su hermana Wanda con Mauro Icardi se llamó a silencio y evitó meterse en la pareja, por lo menos, frente a cámara.

Sin embargo, a un mes del escándalo, se animó a brindarle una entrevista a Germán Paoloski en “No es tan tarde”. En primer lugar, la modelo explicó que su visita al programa de Telefe estaba estipulada para las semanas previas, pero que le pidió a la producción que la esperaran a que el panorama familiar se acomodara.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, avisó, pero no pudo esquivar el Wandagate.

Y cuando el conductor bromeó sobre la continuidad del matrimonio entre la empresaria y el futbolista, reveló: “Es una pregunta que hago a diario”.

Además, contó que habla todos los días con su hermana y que fue su confidente durante la crisis matrimonial que se desencadenó por los mensajes que se mandaban Icardi y la China Suárez.

“Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa. Soy muy consejera de mi hermana pero no me da pelota. Mis consejos son en vano, uno dice: '¿para qué me preguntás si vas a hacer lo que querés?'“, planteó Zaira.

Y explicó la postura de Wanda: “Creo que a veces cuando vos sabés qué hacer pero no estás tan decidido, escuchás que otro dice lo opuesto y confirmás que no querés hacer eso. Eso es lo que pasa”.

Cuando Paoloski le preguntó al viaje a Milán que compartió con Wanda el último fin de semana de septiembre, que coincidió con el encuentro entre Mauro y la China, disparó: “¿Cómo querés que lo borre en mi mente? Me creo una persona inteligente pero tampoco.

El viaje estuvo divino, unas locas bárbaras: nos fuimos a comer a dos restaurantes... ¡una joda!”.

Por otra parte, aseguró que se lleva bien con Maxi López, el primer marido de Wanda y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria”, declaró.

Cuando le preguntaron si Icardi “imita” a su marido, Jakob Von Plessen, no pudo evitar reírse. “No sé, a Mauro le gusta mucho el campo y compran las boinas en el mismo lugar”, respondió.