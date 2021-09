Julio Zamora: “Mientras sea intendente de Tigre no voy a permitir que los espacios públicos como Ecosol sean privatizados”

Lo señaló el intendente junto a la primera precandidata a concejal Gisela Zamora en el marco del acto de lanzamiento de la lista del Frente de Todos Tigre en el Club Rincón de Milberg.

De cara a las próximas elecciones legislativas, el intendente Julio Zamora acompañó a la primera precandidata a concejal Gisela Zamora en la presentación de la lista del Frente de Todos Tigre en Rincón de Milberg y ponderó el trabajo de la gestión local para elaborar el proyecto municipal del futuro parque público que funcionará en el ex Club Ecosol.



“Mientras sea intendente de Tigre no voy a permitir que los espacios públicos como el Ecosol sean privatizados. Hubo una voluntad férrea de todas y todos los vecinos de esta localidad con movilizaciones y abrazos simbólicos para defender este predio y que sea de recreación para la comunidad”, expresó el jefe comunal.



Cabe remarcar que las autoridades locales continúan avanzando en la negociación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para la sesión de un área de aproximadamente 7 hectáreas del ex club al Municipio para llevar adelante el proyecto.

El propósito es poner en valor el predio y los espacios en desuso, como el sector de adultos mayores, el SUM, la pileta de natación, los vestuarios y la casona de la familia Milberg, a fin de generar un punto de encuentro de calidad, abierto y gratuito para la comunidad.



Consultado sobre los proyectos previstos en materia de obra pública para la localidad, el intendente comunicó: “Tenemos un plan ambicioso que tiene que ver con la pavimentación del barrio Parque Alegre, la renovación del Puente Guazú Nambí, obras de cloacas y agua corriente que se realizarán gracias al trabajo conjunto con el gobierno nacional. Los vecinos tienen que ir a votar para seguir transformando a Tigre en la ciudad que queremos. Debemos acompañar el camino que iniciaron el Presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof para generar empleo genuino y el crecimiento integral del país”.



A su vez, el Municipio de Tigre tiene planificada una agenda en materia de obras para los próximos años como: la remodelación a nuevo de la Escuela Secundaria N°39, la renovación con nuevos juegos para niños, niñas y sectores deportivos en las plazas “Procrear”, “Garibaldi” y “El Ahorcado” y el diseño de un proyecto para realizar un Centro de Ciencia sobre Camino de los Remeros, que sea un espacio de aprendizaje sobre nuevas tecnologías y, por otra parte, brindar herramientas de capacitación para que las y los jóvenes puedan insertarse en el mundo del empleo.



“Estamos orgullosos por seguir acercando las propuestas que tenemos desde el Frente de Todos, que representa una lista compuesta por hombres y mujeres que son vecinos y quieren a Tigre. El intendente Julio Zamora hizo importantes anuncios que nos marcan el camino hacia la vida que queremos. Quiero convocarlos a que nos acompañen el 12 de septiembre y el 14 de noviembre para seguir llevando adelante proyectos y obras que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes”, expresó la primera precandidata a concejal Gisela Zamora.



Los actos de presentación de candidatos a concejales y consejeros ya tuvieron lugar en el Club 12 de Octubre de Benavídez, en la Sociedad de Fomento de Dique Luján, en el Club Pacheco, en el Club Hispano de Tigre centro, en el Club Junta Vecinal de Troncos del Talar y en la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas.



Al respecto del encuentro, el precandidato a concejal suplente y referente de Rincón de Milberg, Gustavo Moschen dijo: “Estoy muy emocionado por toda la gente que participó del acto y, por supuesto, agradecido con el intendente Julio Zamora por esta posibilidad. Tengo 53 años e hice toda mi vida en esta localidad; la idea es estar codo a codo con los vecinos y vecinas para ayudarlos en todas sus necesidades”.



Estuvieron presentes: la subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación, Micaela Ferraro Medina y el precandidato a diputado nacional, Javier Forlenza.