Jorge Macri pidió a Santilli y Manes “bajar dos cambios en la interna”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, expresó hoy su malestar por el alto voltaje que tomó en los últimos días la interna entre los principales candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio con vista a las elecciones legislativas bonaerenses y les pidió bajar “dos cambios” a todos.

“No me gusta este momento de Juntos”, afirmó el dirigente bonaerense del PRO al sostener que “después de las PASO, Facundo (Manes) y Diego (Santilli) van a ir juntos en la misma boleta”.

Macri se expresó de esta forma tras la reunión por zoom que este lunes mantuvieron los dirigentes de cambiemos para acordar una “convivencia” en Juntos por el Cambio.

En ese contexto, se mostró disconforme con las peleas internas dentro del espacio, y expresó en declaraciones radiales su deseo que los candidatos “bajen dos cambios”.

Asimismo, dijo “no me gusta que resolvamos nuestras diferencias internas de esta manera, no ayuda, sobre todo peleándonos en estos términos, con cosas personales”.

De esta forma aludió al encontronazo entre los dos candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, .

“Espero que bajemos dos cambios”, advirtió el jefe comunal del distrito liderado por el PRO, desde donde anticipó su apoyo a Santilli, abriendo las puertas de la campaña del ex vicejefe de la Ciudad a los 45 municipios aliados que en su momento acompañaron a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien ahora da pelea desde la Ciudad por su banca en el Congreso.

“Se cruzaron muchos límites en esta discusión”, afirmó Macri ante la reciente disputa entre Santilli y Manes, candidato de la UCR.

Todo comenzó cuando desde el radicalismo, Manes pidió “una campaña lo más austera posible porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos”, al cuestionar al Santilli, y le pidió que “no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”.

En tanto que el ex funcionario porteño, sin demora, le respondió “me parece que no se puede hacer política mirando por el espejito retrovisor, no te va a ir bien así”.